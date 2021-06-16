أجمل إطلالات النجمات بالفساتين المُطبّعة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - لازالت صيحة الفساتين المُطبّعة تسيطر على الأزياء لعدة مواسم متتالية حتي صيف 2021، وتُعتبر تلك الفساتين من الصيحات العصرية لكل امرأة ترغب في الحصول على إطلالة مميزة ومُنعشة؛ فتُعد من الخيارات المثالية لفصل الصيف أو المناسبات النهارية.

وقد اعتمدت النجماتُ العديدَ من الفساتين المُطبعة الناعمة التي تُبرز الرشاقة والعصرية، وقد تنوعت أذواق النجمات في ألوان وأقمشة الفساتين، ولكن تبقى برونقها الجذاب والمُبهج لكل من تعتمدها.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365.نت» فساتين مُطبعة من وحي بعض النجمات؛ لتستوحي منها إطلالتك المناسبة لكِ.

درة زروق بفستان مُطبّع بألوان زاهية

درة زروق بفستان مُطبّع بألوان زاهية الصورة من حسابها على انستغرام

تألقت النجمة درة زروق في إحدى جلساتها التصويرية بفستان مُصمم بألوان مُنعشة مستوحاة من فواكه الصيف، مع أكمام طويلة وأكتاف عريضة، وصُممت تنورة الفستان بثنيات ناعمة ومُزيّنة بأشكال مختلفة، ومن عند الخصر مُزيّن بالكشاكش المُطبّعة بأكثر من لون واحد.

بالإضافة إلى ربطة عنق بنفس لون وقماش الفستان؛ لتمنحها طلة جذابة مُنعشة.

وقد رفعت درة زروق شعرها من الأمام وتركته منسدلاً من الخلف.

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نانسي عجرم بفستان طويل مُطبّع

نانسي عجرم بفستان طويل مُطبّع الصورة من حسابها على انستغرام

لفتتنا إطلالة حيوية للمطربة نانسي عجرم، قد اعتمدت فيها فستاناً محدداً باللون الأسود، ومُزيّناً بالورود من العشب الأخضر وبألوان جميعها من الطبيعة، وصُممت تنورة الفستان باللون البيج المُطبع بأشكال من الزهور المختلفة، وبقَصّة طويلة وواسعة، وجاءت فتحة الصدر على شكل V، بالإضافة إلى حمالات رفيعة باللون الأسود.

وتركت نانسي عجرم شعرها منسدلاً ليضفي لمسة أنثوية ناعمة على إطلالتها.

ياسمين صبري بفستان مُطبّع باللون الأخضر

ياسمين صبري بفستان مُطبع باللون الأخضر الصورة من حسابها على انستغرام

تتميز النجمة ياسمين صبري بحبها الفساتين المُطبعة المُنعشة؛ خاصة الألوان الفاتحة، وهي في هذه الإطلالة اعتمدت فستاناً قصيراً باللون الأخضر والأبيض، وصُمم الفستان بحمالات عريضة ليكشف الكتفين مع قَصّة مربعة من الخلف، وجاءت التنورة بطبقات من الكشاكش المُطبعة بالورود باللون الأخضر والوردي لتتلاءم إطلالتها مع أجواء الحديقة الخضراء.

ونسقت ياسمين صبري هذا الفستان الأنيق مع حذاء بكعب عالٍ باللون البيج.

سيرين عبدالنور بفستان طويل مُطبّع بألوان مُبهجة

سيرين عبد النور بفستان مُطبع بألوان مبهجة الصورة من حسابها على انستغرام

تُفضل النجمة سيرين عبدالنور اعتماد الفساتين المُصممة من الحرير، والتي تميزها بأسلوب ناعم وجذاب؛ فقد ظهرت بفستان طويل مُصمم من الحرير، ذي أكمام طويلة منفوشة وواسعة مع أكتاف عريضة، مع قَصّة التنورة البليسيه المُطبعة بالورود الملونة، وحزام رفيع مُلتف حول الخصر من نفس لون وقماش الفستان.

واختارت سيرين عبدالنور مع هذا الفستان الراقي حذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلاً من الخلف؛ مما منحها إطلالة أنيقة.

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