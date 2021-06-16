موديلات عبايات عملية للمرأة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 16 يونيو 2021 01:49 مساءً - العبايات العملية الرياضية تتميز بتصميمها البسيط الذي لا يحتاج للكثير من التفكير في طريقة تنسيق محددة، ولإطلالة مريحة وسريعة لن تأخذ منكِ الكثير من الوقت في تنسيقها نرصد لك عدة أفكار لعبايات مدونات الموضة العربيات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، فاعتمدي الخيارات لأناقة محتشمة مواكبة لـ خطوط الموضة.



سارة الودعاني بعبايات رياضية

سارة الودعاني بعبايات رياضية- الصورة من حسابها على انستغرام



تلجأ المؤثرة السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي، سارة الودعاني، لاعتماد العبايات المختلفة المناسبة لطبيعة حياتها العملية، ولأفكار عبايات رياضية لا تعوق الحركة وتوفر لك الأناقة اللازمة، فقد اخترنا لكِ من وحيها عدة أفكار؛ حيث تأنقت بعباية وبنطلون وبلوزة واسعين باللون البنفسجي مع حذاء رياضي وحقيبة بألوان فاتحة لكسر رتابة الإطلالة، ونسقت في الإطلالة الثانية عباية زرقاء مطرزة بخطوط بيضاء نحيلة، لمنحها أناقة لافتة تليق بمختلف الإطلالات العملية.

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لولوة الخطاف بعبايات عملية بقَصَّة المعطف الخفيف

لولوة الخطاف بعباية بقَصَّة المعطف- الصورة من حسابها على انستغرام



اعتمدت المؤثرة الكويتية الشابة، لولوة الخطاف، عدة أفكار لعبايات مصممة بأسلوب المعطف المحتشم بقَصَّات خفيفة مناسبة للرياضة، ومنه ارتدَتْ عباية رمادية مخططة طولياً مع ياقة عصرية، وأكملتها بسكارف أبيض مطرز واكسسوارات اللون الأسود، فيما اختارت في إطلالتها الثانية عباية بيضاء مزينة بمثلثات خضراء بطريقة عصرية مع حجاب زيتي وحذاء أسود ناعم.



هبة مجددي بالعباية الصيفية المخططة

هبة مجدي بعباية عملية- الصورة من حسابها على انستغرام



تميل مصممة الأزياء والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي، هبة مجددي، إلى اعتماد الأفكار العصرية والمناسبة للشابات في مختلف أزيائها، ومن أبرز الإطلالات ظهرت بـ عباية مخططة طولياً باللونين الأصفر والأبيض مع تطريزات زهور في الأكمام، وأكملت اللوك بأزياء اللون الأبيض لزي صيفي باهر.



سارة اليافعي بعبايات كاجوال للرياضة

سارة اليافعي بعبايات كاجوال للرياضة- الصورة من حسابها على انستغرام



تفضِّل الممثلة اليمنية، سارة اليافعي، اعتماد العبايات المختلفة في إطلالاتها البسيطة لتسهل عليها عملية الحركة بأسلوب باهر وناعم، ومنه أطلت بعباية باللون البيج مخططة بأسلوب المثلثات باللونين البيج والرمادي وتدرجات البني، لخيار باهر مناسب لـ الأزياء الكاجوال الرياضية، وتزينت بعباية بيضاء عملية مع اكسسوارات اللون الأسود، لأناقة ناعمة تليق بكل فتاة.

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