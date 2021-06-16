البطيخ الأصفر.. سر لونه المميز وفوائده الصحية وكيفية اختياره

القاهرة - سمر حسين - صحة

اللون الأحمر للبطيخ يذكرنا بالصيف، وبهجة الذهاب للشاطئ يوميا، ولكن منذ عدة أيام تناول الإعلامي عمرو أديب البطيخ الأصفر على الهواء، وتحدث عن فوائده، ولونه المميز وطعمه الرائع، فبدأ الناس في استبدال البطيخ الأحمر مع بطيخ أكثر عصرية وفريد من نوعه، يحمل قشرًا أخضر مماثل، ولكن لونه من الداخل أصفر ساطع، فما هو البطيخ الأصفر، وكيف يختلف عن البطيخ الأحمر الشائع؟ وفق موقع healthline، الطبي المتخصص.

سبب لون البطيخ الأصفر المميز

يفتقر البطيخ الأصفر إلى مادة الليكوبين، وهي مادة كيميائية تنتج لونا ضاربا إلى الحمرة في الفواكه والخضراوات مثل الطماطم والجريب فروت الأحمر، في حين أن الكميات الكبيرة من الليكوبين في البطيخ الأحمر تعطيها لونًا أحمر ورديًا من الداخل، فإن نقص الليكوبين في البطيخ الأصفر ينتج عنه لون مصفر.

والمثير للدهشة أن البطيخ الأصفر كان يزرع قبل البطيخ الأحمر، وتمت زراعته ليحتوي على نسبة أعلى من الليكوبين بمجرد أن أصبح البطيخ الأحمر أكثر شيوعًا، أصبح أكثر أحمرارًا بمرور الوقت، وهذا النوع المصفر من البطيخ، بداية زراعته كانت في إفريقيا، له نكهة أكثر حلاوة إلى حد ما وقشرة أكثر سمكًا من الأحمر.

حقائق غذائية وفوائد البطيبخ الأصفر

من حيث القيمة الغذائية، يحتوي البطيخ الأصفر على حوالي 46 سعرة حرارية في الكوب، ما يجعله وجبة خفيفة رائعة، على غرار البطيخ الأحمر، يحتوي البطيخ الأصفر على نسبة عالية من الفيتامينات A وC، والتي يمكن أن تدعم جهاز المناعة وصحة الجلد.

وعلى عكس البطيخ الأحمر، يحتوي البطيخ الأصفر على المزيد من البيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي قد تحمي من السرطان وأمراض العيون.

مع العديد من الفوائد الصحية وقلة عدد السعرات الحرارية، يعتبر البطيخ الأصفر خيارًا رائعًا لأي شخص يبحث عن وجبة خفيفة حلوة ومنعشة.

يمكن أيضًا استخدام هذه الفاكهة الصفراء للحلويات، مثل فطائر الفاكهة أو العصائر، أو يمكن أيضًا وضعه في السلطة، كما يمكن أيضًا عصره لتناول مشروب منعش يحتفظ بنكهة البطيخ الأصفر الأصلية. ولا يقتصر دور البطيخ الأصفر على المساعدة في إزالة السموم ومنع الانتفاخ فحسب، بل إن النسبة العالية من الماء يمكن أن تبقيك رطبًا طوال اليوم.

كيفية اختيار البطيخ الأصفر الجيد

يمكن استبدال البطيخ الأصفر عمومًا بالبطيخ الأحمر، إذا كنت في محل تبحث عن بطيخ أصفر لطيف وناضج، فابحث عن البطيخ الذي يحتوي على بقعة صفراء كريمية على القشرة.

يجب أن يكون ملمس البطيخ الناضج، أصفر أو أحمر، ثقيلًا جدًا، كما يجب أن يصدر صوتًا أجوفًا إذا قمت بضربه برفق.