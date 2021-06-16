حقيقة زواج منى فاروق: قريبا (فيديو) 

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الشابة منى فاروق، خلال الأيام الماضية، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بمقطع فيديو ظهرت من خلاله وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض، مدونة «قريبًا».

وسرعان ما تفاعل الجمهور مع مقطع الفيديو، متسائلين عن هوية العريس وموعد الزفاف ومكان الاحتفال، ما دفعها للرد على تلك الأسئلة، موضحة حقيقة الزواج.

منى فاروق.. أنا منفصلة وهتجوز اللي ربنا كتبهولي

وشاركت «فاروق» مقطع فيديو جديد، تحدثت فيه عن الأمر، حيث كشفت إنها بالفعل في انتظار ارتداء فستان الزفاف ولكن من أجل جلسة تصوير، مؤكدة أنها لا تحبذ الرد على حقيقة ارتباطها من عدمها وترك الأمر لترجيحات متابعيها.

أما عن الزواج، ردت الفنانة: «أكيد هتجوز اللي ربنا كتبهولي في السما، عادي أنا ست منفصلة، والمنفصلة تتجوز تاني وتالت وعاشر».

منى فاروق تتعرض للتنمر

وفي سياق آخر، كانت منى فاروق قد تعرضت للتنمر، وكشفت عن ذلك من خلال مقطع فيديو عبر حسابها بموقع «إنستجرام»، قائلة: «أنا من حقي أعيش حياتي، سيبوني أعيش في سلام وسيبوني أعيش بحريتي.. دع الخلق للخالق»، مضيفة: «حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر والمرضى النفسيين».

ونشرت الفنانة منى فاروق فيديو جديدا عبر موقع «إنستجرام»، تروي تفاصيل ما وصفته بـ«التحرش بها لفظيا وإلكترونيا» في مدينة دهب، قائلة: «تم التحرش بي مرتين في نفس اليوم، المرة الأولى كان التحرش إلكترونيا، حيث قام شاب بتصويري وأنا أرتدي الكاش مايوه على البحر وقد نشبت بيننا مشادة وقمت بحذف الصور من على تليفونه».