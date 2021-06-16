القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل اُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تحديد بموقع «فيسبوك» بعدما تصدر الفاونديشن محركات البحث بين الرواد، بل أصبح مادة دسمة للسخرية، واستخدامه في صنع الصور الساخرة «الكوميك» و«الميمز».

فسرعان ما زاد البحث عنه، وتداول الصور واللقطات المصورة، دون إرفاق سبب تصدره البحث.

ما هو الفاونديشن؟

والفاونديشن هو كريم أساس يوضع قبل المكياج، كقاعدة أساسية قبل وضع المكياج على الوجه.

لماذا يبحث الرواد عن الفاونديشن.. فتاة فجرت الأزمة

وتعود كواليس الواقعة حينما تسألت إحدى الفتيات عبر مجموعة سرية على «الفيسبوك» عن بديل له، قائلة: «بيعمل علامات ويسبب أثر لو قام صديقي أو حبيبي بتقبيلي على وجهي».

وعلى الفور سخرت الفتيات من سؤال الفتاة، بل انتقدها العديد منهن، لسؤالها الجريء ولصراحتها، لتقرر إحداهن تصوير المنشور وتداوله على الصفحات العامة.

ولم يمر الكثير إلا وقرر الرواد من الفتيات والشباب تداول المنشور، مرفقينه بالتعليقات الساخرة، والانتقادات اللاذعة، بل وتصميم الصور الساخرة من الأمر.

كيف سخر الرواد من الفتاة

نصائح لوضع الفاونديشن

كانت خبيرة التجميل كريز عماد، وضعت خلال حديثها لـ«هن» عدة نصائح لوضع الفاونديشن على النحو التالي:

- تأكدي من غسل وجهك كويس جيدا وتجفيفه، لمنع الكريم من التأكسد.

- استخدمي فرشاة الأسبونج أو بالفرشاة الخاصة بكريم الأساس للعمل على تغطي كاملة على وجهك، وإخفاء العيوب.

- ضعي كريم الأساس بفرشاة ناعمة للمساعدة على مزجه جيدًا، ويُفضل وضعه بطريقة «الطبطبة» وليس الفرد.

- اختاري كريم الأساس المناسب لنوع بشرتك فالبشرة الدهنية يُفضل لها اختيار كريم خالٍ من الزيوت، أما البشرة الجافة والعادية يُفضل كريم غني بالمواد المُرطبة.

- اختاري اللون الأقرب للون بشرتك، حتى لا تظهري بمظهر غريب وغير طبيعي.

-عند الشراء واختيار اللون، يُفل عدم تجربة لون الكريم على اليد، لاختلافها عن درجة البشرة، ولكن يُفضل اختباره عند خط الفك بين الوجه والرقبة.