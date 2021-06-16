ميرنا كساب.. 5 نصائح للعناية البشرة خلال فصل الصيف

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعتبر فصل الصيف من أكثر الفترات التي تحتاج خلالها المرأة للعناية ببشرتها، لمقاومة جفاف البشرة، وأضرار الأشعة الفوق بنفسجية التي نتعرض لها خلال ساعات النهار، وفي هذا الصدد، تستعرض أخصائية التجميل وعلاج البشرة ميرنا كساب أهم النصائح التي يجب اتباعها للعناية البشرة، خاصة خلال الأيام الحارة.

الحفاظ على ترطيب البشرة

تقول أخصائية التجميل ميرنا كساب إن ترطيب البشرة بشكل طبيعي يبدأ من الإكثار من تناول الماء على مدار اليوم، واتباع نظام غذائي صحي من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على نسب مرتفعة من الماء مثل الفاكهة والخضروات،ـ بالإضافة إلى استخدام المرطبات اللطيفة على البشرة.

الحماية من أشعة الشمس واستخدام واقي الشمس

وتضيف رغم أن الواقي الشمسي له دوره أساسي في حماية البشرة ولكن حتى يتحقق هذا لا بد من استخدامه بطريقة فعالة، مثل وضع كمية كافية على كل أجزاء الوجه حتى إذا كنت محجبة، بالإضافة إلى إعادة وضعه مرة أخرى كل ساعتين، واستخدام معامل حماية مناسب، ويفضل ألا يقل عن 50%.

وتؤكد على ضرورة ارتداء واقي الرأس «الكاب أو قبعة كبيرة»، وارتداء الملابس الفاتحة لعكس أشعة الشمس.

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نظافة البشرة

وأضافت أخصائية التجميل أن خلال فصل الصيف يزداد معدل التعرق والإفرازات الدهنية والتي تجعل من غسل البشرة عدة مرات على مدار اليوم، باستخدام الماء الفاتر والمنظفات اللطيفة التي لا تحتوى على مواد كيميائية ضارة.

التخفيف من استخدام المكياج

وقالت ميرنا إن مستحضرات التجميل تسبب مشكلة للسيدات خلال فصل الصيف بسبب التعرق، لذلك ينصح بتخفيف استخدامه خلال ساعات النهار.

اعتماد روتين للعناية بالبشرة بشكل يومي في المنزل

يتمحور هذا الروتين بشكل أساسي على استخدام الكريمات النهارية والليلية التي تناسب طبيعة ومشاكل البشرة، وأكدت أنه إذا تم الالتزام بنصائح العناية البشرة بطريقة بسيطة بدون استخدام القسوة أو المواد الكيميائية التي تضر البشرة أكثر مما تفيدها.