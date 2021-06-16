صاحب حفل الطلاق بالأقصر يفجر مفاجأة: «طليقتي احتفلت معايا وأكلنا آيس كريم»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مفاجأة أثارت دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة، قرر رجل أربعيني يدعى «محمود العمدة» من محافظة الأقصر، الاحتفال بطلاقه مع أصدقائه وفريق الدفاع بعد حصوله على حكم براءة في دعوى أقامتها ضده طليقته.

بدأت قصة محمود البالغ من العمر 40 عامًا والمقيم بمحافظة الأقصر، عندما تزوج من سيدة تكبره بـ 6 سنوات متزوجة من قبل ولديها أبناء، لذا يرى أن فارق العمر بينهما كان عائقًا وتطورت الأمور بينهما إلى الخلاف بعدما كانت حياتهما مستقرة ليتفاجأ أثناء خروجه من العمل منذ فترة بمكالمة من مالك العمارة التي يسكن فيها مع زوجته يخبره فيه بأن الزوجة استولت على أثاث الشقة ولم تترك شيئا بداخلها ووضعته في سيارة نقل.

رغم أنها أخبار سيئة ومفاجأة تخطى محمود الأزمة وقرر أن يتنازل لها عن أثاث المنزل مراعاة لها ولابنتيها، وخلال الفترة طلبت منه الطلاق وتم الطلاق على الإبراء، وكانت العلاقة بينهما تسير على ما يرام ويقول محمود: «اتطلقنا عند محامي وكانت القعدة شبه احتفالية ومش بس كدا خرجت معايا وقعدنا في مطعم وأكلنا بيتزا وآيس كريم».

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ويضيف صاحب الاحتفال بطلاقه في الأقصر خلال حديثه لـ«هن» أخبرتني بعد جلستنا بالمطعم أن المحكمة أيدت حكمها عليا بالحبس لمدة عام بسبب قائمة المنقولات، وفي هذه اللحظة شعرت بالغدر وذهبت إلى المحكمة أسأل وأبحث بالاسم ورقم البطاقة علشان أطعن على الحكم كما أخبرتني أنها رفعت القضية دون أن أعلم ولم تكتفِ بذلك بل ذهبت إلى المركز الرئيسي للشركة التي أعمل بها لعمل إثبات حالة وكان الأمر سيصل إلى التوقف عن العمل.

وفي ختام حديثه كشف محمود :«أن القضية انتهت بالبراءة بعد أن استطاع جمع اعترافات منها بحصولها على قائمة المنقولات مبينًا: «وقدمت كل الورق والفلاشة لفريق الدفاع بتاعى المستشار (وليد علام) والمستشار (رمضان مصطفى أبو كراع)، يوم الجلسة فريق الدفاع قدم كل الدلائل وعند النطق بالحكم كان هناك تهليل مني ومن أصدقائي المحامين وبعدها احتفلنا بالتورتة في مكتب أحدهم.