القبض على شاب صيني نشر صور فتيات إيرانيات وقصة علاقته بهن

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ألقت الشرطة الإيرانية القبض على شخصين على خلفية فضيحة الفيديوهات التي نشرها شاب صيني لفتيات إيرانيات مما تسبب في حالة جدل كبيرة بالمجتمع الايراني، وكان نشر الشاب الصيني مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن لقاءاته مع فتيات في الجمهورية الإسلامية ايران، وأشار في الفيديو، من بين أمور أخرى إلى سهولة الوصول للفتيات الإيرانيات، بالإضافة إلى ذلك، نشر صورا للعديد من النساء.

وكان أثار الحادث رد فعل عنيف في مواقع التواصل الاجتماعي الإيرانية، مما جعل الشاب الصيني يزيل الفيديو والصور ويعتذر عن الحادث، وبالرغم من ذلك، أعلن المدعي العام لمدينة كاشان روح الله دهقاني إن السلطات الإيرانية عثرت على المواطن الصيني واحتجزته، بسحب «روسيا اليوم».

وأشار الممثل الرسمي للمحكمة العليا الإيرانية غلام حسين إسماعيلي أمس، إلى أنه تم اعتقال شخصين في هذه القضية، معلنًا: «بالتعاون مع أجهزة الأمن، بما في ذلك شرطة الجرائم الإلكترونية، كان من الممكن التعرف على هذا الشخص، وكذلك العثور على شريكه واعتقاله.

وفي الوقت نفسه، لم يحدد إسماعيلي الدولة التي ينتمي إليها شريك الصيني المشتبه به، مضيفًا بأن المدعى عليه من الصين أفرج عنه بكفالة لكنه منع من المغادرة لذلك لن يتمكن من مغادرة إيران حتى المحاكمة، ولم تعلن وسائل الإعلام الإيرانية عن اسم المواطن الصيني، ولكن تم نشر صورته.