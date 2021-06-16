مطلقة جيف بيزوس تعلن التبرع بـ2.7 مليار دولار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلنت ماكنزي سكوت، مطلقة الملياردير جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، عن قرارها التبرع بنحو 2.74 مليار دولار لـ 286 منظمة، وأعلنت «سكوت» من خلال مدونتها الشخصية أنها قررت مع زوجها الجديد دان جيويت وفريق من الباحثين والمستشارين، منح التبرعات لـ286 منظمة غير ربحية تعليمية، ومنظمات لمكافحة التمييز الديني والعرقي، ومؤسسات ثقافية، بحسب «روسيا اليوم».

وكانت «سكوت» احتلت المركز الخامس عشر على قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة عام 2019 بعد طلاقها من بيزوس وحصولها على ربع حصته في شركة «أمازون».

وعلى جا النب أخر كان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، تمكن من إضافة 13 مليار دولار إلى صافي ثروته في يوليوعام الماضي، وهي أكبر قفزة في يوم واحد لشخص منذ إنشاء مؤشر «بلومبيرج» للمليارديرات في عام 2012، بحسب «الشرق الأوسط»

وكانت ارتفعت أسهم شركة أمازون بنسبة 7.9%، وهي أكبر نسبة منذ ديسمبر 2018، بعد تزايد التفاؤل بشأن اتجاهات التسوق عبر الإنترنت، وازدادت بنسبة 73% هذا العام.