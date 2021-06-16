حنان مطاوع تغازل زوجها على الهواء: «حبيبي وسندي.. ومعايا على الواحدة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إن زوجها هو الداعم الرئيسي لها، مشيرة إلى أنه حبيبها وسندها، وأنه يفيدها بآرائه دوما، «ده حبيبي، وهو الداعم الرئيسي لي، والسند، وكناقد دائما بيبقى مبسوط لما يلاقيني بدخل دور بعيد عن شخصية حنان، لأن الممثل مش مشاهد، بل حالة كاملة كما تعلمنا، دائما جوزي ورايا على الواحدة، الدور بتاعي في القاهرة كابول عجبه».

وردت «مطاوع»، خلال حوارها في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، على الانتقادات التي وجهت من البعض، لمسلسل القاهرة كابول، والمتعلقة بأن العمل كان مشدودًا في حلقاته الأولى، وانتقاله إلى مرحلة النصوص المباشرة، خاصة فيما يتعلق بشخصية «عم حسن»، حيث قالت «أنا أفضل دائما المعاني المستترة في الفن، أنا بحب النوعية دي من الفن، بس مش لازم أقدم اللي بحبه، بس لازم أقدم كمان النوع اللي يمشي مع مرحلة بعينها».

وقالت إنها تلقت ردود فعل غير معتادة عن دورها في شخصية «منال» في مسلسل «القاهرة كابول» الذي عُرض في الموسم الرمضاني المنقضي، فذكرت أنها كانت تتوقع أن يبدأ اتصال الجمهور بالشخصية، وإعجابهم بها وتعلقه بها، منذ رحلتها إلى كابول، لكن ما تفاجأت به هو متابعة الجمهور، وتعلقهم بالشخصية منذ بداية المسلسل، في الحلقات الأولى «الحمد لله ردود الفعل كانت مبهرة وغير متوقعة، ومفرحة ومربكة في الوقت ذاته، ومبقتش فاهمة ومش عارفة أعمل إيه».

وتحدثت عن مشاعر والدها الراحل كرم مطاوع، في حالة إذا كان على قيد الحياة، ومشاهدته لدور منال في «القاهرة كابول»، وقالت «كان هيبقى فرحان، وكنت أتمنى يبقى موجود، خاصة إن وصيته ليا، كانت أن أترك دراسة كلية التجارة إنجلش، وأن أدخل معهد الفنون المسرحية، وكان بيقول البنت دي مش هتفلح إلا إذا أصبحت ممثلة أو مخرجة، وكان بيقول عليا البنت دي كلها فن، إيه اللي وداها تجارة، وأتمنى أكون خير امتداد ليه».