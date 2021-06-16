العمل من المنزل يرفع خطر الإصابة بهذه الأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت أخصائية علم النفس الألمانية فرانسيسكا شتيجلر إن العمل من المنزل يرفع خطر الإصابة بالاحتراق النفسي، بسبب غياب الحدود الفاصلة بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية

وأوضحت شتيجلر أن أعراض الاحتراق النفسي تتمثل في الإرهاق المستمر وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود وفقدان الاهتمام بالعمل والشك في القدرة على إنجاز العمل بالإضافة إلى الشعور بالحزن والكآبة والمعاناة من صعوبات النوم، وفق ما ذكر موقع "24 الإماراتي".

وعند ملاحظة هذه الأعراض، يجب استشارة طبيب نفسي على وجه السرعة، تجنباً للاكتئاب.

ولتجنب المشكلة يجب توفير بيئة عمل صحية في المنزل ووضع حدود بين الحياة الوظيفية والحياة الشخصية، بالالتزام بمواعيد العمل، مع المواظبة على الرياضة والأنشطة الحركية، والاهتمام بالتواصل الاجتماعي في إطار الالتزام بالتدابير الاحترازية المعمول بها.