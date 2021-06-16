هند عبدالحليم أمام البحر: ولا كأني برقص مكارينا «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الشابة هند عبدالحليم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة جديدة لها أمام البحر، معلقة بطريقة ساخرة «ولا كأني برقص مكارينا»، ما أثار التفاعل بين متابعيها في التعليقات على الصورة كما أنها حازت على إعجاب آلاف من المتابعين.

ومن بين التعليقات التي تلقتها الفنانة الشابة هند عبدالحليم على الصورة «ناقصك المزيكا فعلًا.. متألقة فعلًا.. أحلى واحدة من غير مجهود.. يا قمر.. إيه الجمال دا».

إصابة أسرة هند عبدالحليم بكورونا

وخلال الشهر الماضي، أعلنت الفنانة هند عبدالحليم، عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، إصابة والدتها بفيروس كورونا، وعلقت على الصورة قائلة «الفتره دي فتره صعبة أوي.. صعب أوي يكون حد من أهلك تعبان ومش عارف تبقى جنبه وتاخد بالك منه أو حتى تشوفه وخاصةً لما تتعب أنت كمان و متبقاش فعلا عارف تعمل أي حاجة بس الحمدلله».

ووجهت الفنانة رسالة لمتابعيها، «ياريت تخلوا بالكوا من نفسكوا ومن أهلكوا ومحدش يتهاون مع الظروف اللي احنا فيها دي.. فيروس خبيث ممكن يدمر حياة إنسان في لحظه خالوا بالكوا منه».

واختتمت بالدعاء قائلة: «اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفي أمي وأبي وكريم ونهال وتشفيني وتمدّنا بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير».

هند عبدالحليم، فنانة مصرية، ولدت في 7 إبريل عام 1993، وتبلغ من العمر 27 عامًا، والدها أحمد عبدالحليم، نجم نادي الزمالك سابقا، قدمت في رمضان 2016 أربعة مسلسلات، من بينها فوق مستوى الشبهات بطولة يسرا، أحمد حاتم ونجلاء بدر وإخراج هاني خليفة، وبنات سوبر مان، مع ريهام حجاج، شيري عادل، يسرا اللوزي وإخراج حسام علي.