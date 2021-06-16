9 أسرار للتخلص من دهون البطن.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

دهون البطن من الأشياء التي يرغب الكثير من الأشخاص من التخلص منها، وهناك العديد من الأسرار إذا قمت بها تساعدك على التخلص من هذه الدهون، كما أوضحت الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، عبر صفحتها الشخصية "فيس بوك".

1- الحرص على النوم الكافي.

2- تناول المزيد من البروتينات.

3- القيام بتمارين المقاومة.

4- تناول المزيد من الخضروات.

5- التقليل من تناول السكريات.

6- تناول النشويات المعقدة.

7- التقليل من تناول الأطعمة المقلية.

8- الإكثار من تناول الماء.

9- القيام بالتمارين الهوائية.