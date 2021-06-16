«لا أطيق الانتظار» شاب يمزح مع «الشيخ مؤنس» ويرد عليه: «عافر مع اللي بتحبه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«لا أطيق الانتظار» تعليق ساخر من الفنان محمد فراج، أثناء تجسيده لدوره الشيخ مؤنس في مسلسل «لعبة نيوتن» أصبح التعليق الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر شاب يدعى محمد يحيي، عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، صورة من المسلسل أثناء محاولة «بيج زي» صد «الشيخ مؤنس» دخول المنزل، وأرفقها بتعليق ساخر.

«نفسي أتجوز أقسم بالله أنا لا أطيق الانتظار» هكذا علق «يحيي» على صورة المشهد الشهير من مسلسل «لعبة نيوتن»، مشيرًا إلى صفحة الفنان محمد فراج، الذي رد بالفعل معلقًا «عافر أنت مع الشخص اللي بتحبه وسيبها على ربنا».

وأثار تعليق الفنان محمد فراج تفاعل بين رواد «فيس بوك» الذين تفاعلوا في الرد عليه فكانت من بين التعليقات «مبحبش حد يا شيخ مؤنس، مش كل الرجالة زيك كده، المعافرة بتيجي على الدماغ في الآخر، أنا فرحانة جدًا أنك اتجوزت، عافرنا ومتقدرناش يا شيخ مؤنس، ربنا يسعدك دايمًا يا شيخ مؤنس».

زفاف محمد فراج

وكان الفنان محمد فراج احتفل بزفافه قبل أيام على الفنانة بسنت شوقي، في أحد فنادق القاهرة، وسط أصدقائهما وأقاربهما، ونشرت الفنانة الشابة بسنت شوقي مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

ووجهت بسنت شوقي رسالة رومانسية إلى زوجها محمد فراج مع الفيديو وعلقت عليه «A small recap of our "Katb Ketab" day».. «خلاصة بسيطة ليوم عقد القران».

واستعانت بسنت في رسالتها الأولى بعد زواجها من فراج بكلمات الشاعر الكبير الراحل بليغ حمدي والتي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم من أغنية «ألف ليلة وليلة» حيث دونت بسنت مع الفيديو «هو العمر إيه غير ليلة.. زي الليلة».