الامارات | لوصفه بـ «الملتحي» في فيلم.. شاب يتقدم بشكوى ضد «نتفليكس»

شكرا لقرائتكم خبر عن لوصفه بـ «الملتحي» في فيلم.. شاب يتقدم بشكوى ضد «نتفليكس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم شاب صُوِّر من دون علمه بشكوى في نيس (جنوب فرنسا) بتهمة «التمييز العنصري»، بعد بث فيلم «سنتينل» على شبكة «نتفليكس»، الذي وُصِف فيه بأنه «ملتحٍ»، كما أفاد وكيله والنيابة العامة، أول من أمس.

وقال المحامي جان باسكال بادوفاني: «إن موكله قدم شكوى جنائية في الأول من يونيو الجاري، بتهمة التحريض العلني على التمييز والكراهية العنصرية»، مؤكداً ما أوردته صحيفة «نيس ماتين» في هذا الشأن.

كذلك، يعتزم المستدعي إقامة دعوى مدنية بتهمة «استغلال صورة لأغراض تجارية من دون إذن»، مشيراً إلى أنه صُوِّر من دون علمه.

وصُوِّر فيلم «سنتينل» عام 2019 وعُرِض في مارس الماضي على «نتفليكس»، ويتضمن مشهداً ترصد فيه بطلة الفيلم، من خلال منظار بندقيتها الرشاشة شابين يتبادلان التحية ثم يفترقان على جادة الإنجليز في مدينة نيس.

ويرافق المشهد في نسخة «الوصف الصوتي» الشرح الآتي: «شابان ملتحيان مزوّدان بحقيبتي ظهر يتصافحان ويفترقان».

واعتبر المحامي أن «المخرج سمح لنفسه بالربط بين الملامح المغاربية للشخصين اللذين صُوّرا، من دون إذنهما وفي مسرح هجوم 14 يوليو 2016، وبين الأصوليين، وهذا غير مقبول. وهذا يعني ضمناً أن أي شخص من أصول مغاربية يُحتمل أن يكون إرهابياً».

وأشار صاحب الشكوى، وهو اختصاصي كهرباء يبلغ 21 عاماً ويعيش في نيس، إلى أنه تلقى أكثر من 80 رسالة من معارفه الذين صُدم بعضهم برؤيته يظهر كإرهابي في هذا الفيلم الروائي.

وعلق ناطق باسم «نتفليكس» على الشكوى التي تستهدف لعرضها الفيلم، فاكتفى في تصريح لوكالة «فرانس برس» بالقول إنه ليس لدى المنصّة تعليق على الأمر. إلا أن الوصف الصوتي تغيّر منذ تقديم الشكوى وحذف منه مصطلح «ملتحيان».

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