الامارات | مشهد المأكولات في دبي غني بمفهوم الاستدامة

شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد المأكولات في دبي غني بمفهوم الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقدم دبي لزوّارها الكثير من التجارب المميزة، من خلال ما تتمتع به من مقومات سياحية هائلة، وكذلك عروض متنوّعة، فإلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يجمع بين الشرق والغرب، وما تتميز به من أصالة وتراث وثقافة، وما توفره من مغامرات في الهواء الطلق، وأنشطة ترفيهية، وفعاليات على الشاطئ، ومناطق جذب تأسر اهتمام العائلات، هناك دائما المزيد من الخيارات أمام الزوّار.

إن ما يثري تجربة الزائر لدبي هو وجود تشكيلة واسعة من المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق والمأكولات العالمية، في ظل وجود أكثر من 200 جنسية تعيش في المدينة، الأمر الذي يعزز من مكانتها، باعتبارها عاصمة فنون الطهي في المنطقة. ولا تقتصر شهرة دبي على ناطحات السحاب التي تزيّن مشهدها البانورامي، فمع ذلك هناك اهتمام بالأمن الغذائي، الذي يعكس المنظومة البيئية المتنوّعة في الإمارة، والمصادر الغذائية المستدامة فيه، حيث يمكن للمقيمين والزوّار الاطلاع على أحدث الإبداعات المحلية في هذا المجال، إلى جانب الاستمتاع بالعديد من تجارب الطهو المبتكرة والخيارات المعدّة من مكونات مزروعة محلياً، أو التي تباع في أسواق متخصصة.

ومع تزايد الطلب على المنتجات المحلية، لاسيما العضوية مع ارتفاع وتيرة الوعي بمفهوم الاستدامة، وكذلك الاهتمام بأسلوب حياة صحي، يواصل الارتفاع في أعداد المزارع الجديدة التي تراعي المعايير الدولية للحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك ممارسات الزراعة المتجددة، والمتاحة أمام الزوّار والمتسوّقين للحصول على المنتجات الطازجة.

تجارب زراعية

تحرص مزرعة «ماي فارم دبي»My Farm Dubai على ريادة الحركة الزراعية في الإمارة عبر إطلاق مزرعة مستدامة. حيث تأتي المزرعة كثمرة شغف وجهد كبير لمحمد عيساوي، الذي يعتني بها باستمرار لتقدم لزوّارها رحلة تتيح لهم التعرف إلى جميع أنواع الفواكه والخضراوات والعسل الذي تنتجه، مع إتاحة الفرصة لهم لتذوق عينات منها، فضلاً عن التعرف إلى الخواص الطبية لباقة متنوّعة من الأعشاب والتوابل. وتوفر «ماي فارم دبي» أيضاً أصنافاً متعددةً من الصابون المصنّع في المزرعة، التي يمكن تقديمها كهدايا للأقارب والأصدقاء والزملاء. حيث يهدف مشروع عيساوي، المهندس السابق الذي وُلد في جنوب فرنسا ونشأ ضمن عائلة من المزارعين، إلى إنشاء مزرعة مستدامة بالاعتماد على العناصر الطبيعية وسط الصحراء والتقنيات المتقدمة المتوافرة. ويأخذ عيساوي الزوّار في جولة تثقيفية في مزرعته ليطلعهم على إرث الإمارات الزراعي الفريد والمزدهر، ما يجعل منها وجهة سياحية مميزة، خاصة لعشاق الأنشطة غير التقليدية.

«ديزرت أورجانك»

من جهة أخرى، تُعد «ديزرت أورجانك»Desert Organic، الشركة العائلية الإماراتية، من المزارع المميزة الأخرى التي تروّج للمنتجات العضوية، من خلال إنتاج أشهى أنواع الفواكه والخضراوات العضوية، حيث يمكن للزوّار شراء الكرنب، والكرفس، والفلفل، والباذنجان، واليقطين، إضافة إلى مجموعة متنوّعة من الأعشاب والتمور من ضمن أكثر من 50 منتجاً تنتجه المزرعة الممتدة على مساحة أربعة هكتارات.

تجربة استثنائية

للحصول على تجربة استثنائية، يوفر مصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته (كاميليشيس) Camelicious رحلة فريدة لجميع أفراد العائلة، للتعرف إلى سفينة الصحراء التي تعكس الثقافة والحضارة العربية والثروة الحيوانية والغذائية التي يقدمها، كما يمكن للزوار التفاعل مع الجمال وإطعامها والتقاط الصور ومشاهدة سباقات الهجن، فضلاً عن شراء منتجات المصنع، بما فيها حليب الإبل ومشتقاته كالآيس كريم. أما سوق جميرا للأسماكJumeirah Fish Market فهو يقع في منطقة أم سقيم بدبي، ويقدم أفضل المأكولات البحرية الطازجة وبأسعار معقولة، ويعدّ المكان المثالي لمحبي المأكولات البحرية الذين يمكنهم شراء أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من المأكولات البحرية، بما في ذلك سلطعون الكركند، وسلطعون البحر، والقريدس، والروبيان، والأسماك، كما توفر السوق للزائرين خدمة تنظيف مشترياتهم من السوق قبل نقلها إلى المطاعم المحلية المجاورة لطهيها حسب رغبتهم.

حديقة النحل

تُعدّ حديقة النحل في حتاThe Hatta Honey Bee Garden أول حديقة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، حيث تنتج العسل الطبيعي ذات الجودة العالية، كما تهدف الحديقة إلى تعريف الجمهور بالعسل وأنواعه وصولاً إلى كيفية إنتاج العسل ومشتقاته، فضلاً عن تعريفهم بدور النحل في مجال البيئة والصحة العامة.

منتجات مميزة

لعشاق الشوكولاته مكان مميز، حيث يمكن للزوّار الراغبين في تذوق الشوكولاته الشهية بنكهات التمر والهيل الفريدة، التي تشتهر بها دبي، التوجه إلى مصنع «ميرزام للشوكولاته»Mirzam Chocolate في منطقة القوز، الذي يشتهر بشفافية عمليات الإنتاج فيه، فبإمكان الزوّار مشاهدة كل مرحلة من مراحل صنع الشوكولاته، بدءاً من تحميص حبات الكاكاو وصولاً إلى تغليف الألواح. وقد حصد المصنع المتميز منذ إنشائه في عام 2016 على خمس جوائز من أكاديمية الشوكولاته، مرسخاً بذلك مكانته باعتباره مصنعاً رائداً في عالم الشوكولاته.

أسواق مؤقتة

تقام في دبي فعاليات عدة وأسواق مؤقتة تتيح لزوّارها فرصة الحصول على المنتجات الطازجة، من بينها سوق رايب The Ripe Market، التي تقدم المنتجات المحضّرة يدوياً ذات الجودة العالية أسبوعياً، وتقام هذه السوق في أماكن عدة، بما فيها حديقة أكاديمية شرطة دبي، وسوق الينابيع، ونخيل مول، ومركز تايمز سكوير. فيما تساعد السوق مئات المزارعين على بيع منتجاتهم في بادرة مميزة، لتعزيز المشروعات المحلية، وتوفير منصّة تدعم الشباب الإماراتي الموهوب، وتشجعه على الزراعة وتطوير المشروعات في هذا القطاع.

أطايب محلية

تأخذ سوق البهارات Spice Souk زوارها في رحلة غنية بالألوان والروائح الزكية، متيحة لهم فرصة استكشاف نكهات المنطقة الأصيلة، فضلاً عن التعرف إلى جذور المطبخ العربي العريق والمطبخ الجنوب آسيوي. كما يمكن للزوار استكشاف عبق الماضي بين تلال الأعشاب والتوابل الموضوعة في سلال كبيرة والموزعة في كل ركن من أركان السوق، من قلب المنطقة الأثرية بدبي. كما يمكن لزوار السوق احتساء كوب من القائمة التي تضم تشكيلة من الأصناف المختلفة للشاي المعطر والمستورد من جميع أنحاء العالم. وبالتأكيد، لا يمكن زيارة دبي دون المرور بأسواق التمر، العلامة المميزة للإمارة، حيث يمكن للزوار الحصول على أكثر من تسعة أنواع من التمور المحلية التي تشتهر بها المنطقة، بما فيها تمر الخلاص و الفرض واللولو، وغيرها من أي مكان في المدينة، مثل متجر «بتيل» Bateel الفاخر، الذي ينظم جلسات تذوق وتجارب حيّة بينما يستعرض تاريخ التمور في المنطقة وأهميتها بشكل موجز. وللراغبين في إلقاء نظرة أقرب على عملية إنتاج التمور في دبي، فهم على موعد مع افتتاح تمور البركة Al Barakah Dates، أكبر معمل خاص بالتمور في العالم، الذي سيتم تشغيله باستخدام 6500 لوح شمسي، ما سيسهم في خفض 3000 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

تجربة فاخرة

يحظى ضيوف دبي بتجربة فاخرة وسط أجواء آمنة وملائمة للاسترخاء، إذ حصلت جميع هذه الوجهات على ختم «دبي الضمانة»، الذي يؤكد التزام جميع الشركات والفنادق والوجهات السياحية بتطبيق إجراءات الصحة والسلامة. ويسهم الختم - الذي تجدده الجهات المختصة كل أسبوعين - في طمأنة الضيوف بالتزام الجميع بالتدابير الوقائية المعتمدة. إضافة إلى ذلك، منح المجلس العالمي للسفر والسياحة دبي ختم السفر الآمن عام 2020، لتعزيز ثقة المسافرين بزيارتها، باعتبارها إحدى الوجهات السياحية الآمنة.

• «سوق البهارات دبي» توفر لزوّارها رحلة غنية بالألوان والروائح الزكية.

• «ماي فارم دبي» مزرعة مستدامة تعتمد عناصر الطبيعية وسط الصحراء.

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