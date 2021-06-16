الامارات | «يوتيوب»: قواعد جديدة للإعلانات

شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوب»: قواعد جديدة للإعلانات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير إخباري أن موقع بث ملفات الفيديو «يوتيوب» لن يقبل بث إعلانات على المربع العلوي من صفحته الرئيسة من بعض القطاعات، مثل المراهنات والأدوية التي يحتاج صرفها إلى تذكرة طبية والكحوليات، إلى جانب الإعلانات السياسية والانتخابية، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ونقل موقع «إكسيوس» المعني بموضوعات التكنولوجيا عن متحدث باسم شركة «غوغل» التي تمتلك موقع «يوتيوب» القول: «نعتقد أن هذا التحديث سيستند إلى التغييرات التي أقررناها العام الماضي بالنسبة لمراجعة إعلانات المربع الأولي لصفحته الرئيسة».

يذكر أن المربع العلوي من صفحة موقع «يوتيوب» هو الجزء المرئي أكثر من غيره على الصفحة، ويعتبر الجزء الأغلى سعراً، والأكثر طلباً من جانب المعلنين.

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