يضم رجالا ونساء.. 6 معلومات عن نادي «المطلقات» بعدما أثارت رئيسته الجدل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تردد اسم نادي المطلقات والمطلقين بشكل كبير خلال الساعات الماضية وذلك عقب تصريحات رئيسته عبير الأنصاري، التي أثارت الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مطالبتها بحصول السيدات المطلقات على نصف ثروة الزوج أو جزء منها في حال حدث طلاق مبكر أو بعد فترة طويلة.

وواجهت عبير الأنصاري رئيس نادي المطلقات العديد من الانتقادات من قبل الرافضين لمطالبها التي يرونها حملا كبيرا على الرجال أو لا تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية فيما يخص حقوق المرأة بعد الطلاق، كما واجهت انتقادات من قبل بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردت «الأنصاري» من خلال تصريحات خاصة لـ«هن» على المنتقدين لمطالبها التي أعلنت عنها في وسائل إعلام أمس قائلة:«يرون أن مطالبنا بحصول المرأة على نصف ثروة الزوج أو جزء منها مخالفًا للدين وهذا غير منطقي فالأفضل هو الحوار وواجهت انتقادات كثيرة بسبب مطالبي» موضحة:«لا أرى أن هناك مخالفة للدين وهناك موافقة على رأيي من قبل الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة، وهناك انتقادات من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأنسب وصف لهم حافظين مش فاهمين».

رئيس «نادي المطلقات» ترد على انتقادات حصول المرأة على نصف ثروة طليقها

وأضافت «الأنصاري»: «الوضع يزداد سوء بالنسبة للنساء المطلقات بعدم حصولهن على حقوقهن من الأزواج، مطالبة بالوصول إلى حلول قانونية ومبادرات مجتمعية للحد من مشكلات الطلاق وأبرزها الاختيار الخاطئ للخلفية أو النشأة التي تخصهم فالبعض يلجأ إلى التمثيل وإظهار شخصية غير حقيقية خلال فترة الخطوبة ويصل الأمر بعد الزواج إلى الانفصال».

ويرصد هن 6 معلومات عن نادي المطلقات بعد تصريحات رئيسه عبير الأنصاري:

1ـ تم إنشاء نادي المطلقات والمطلقين منذ 14 عامًا في عام 2007.

2ـ الهدف من إنشائه هو الوقوف على أسباب الطلاق والحد منها.

3ـ نادي المطلقات والمطلقين يضم أعضاء بشكل افتراضي ما بين نساء ورجال.

4ـ من ضمن أهدافه التوعية النفسية والإرشادية والوقوف على أخطاء فترة الزواج التي انتهت بالطلاق استعدادًا للدخول في علاقة زوجية أخرى.

5ـ ترأسه سيدة تدعى «عبير الأنصاري» وأثارت الجدل بتصريحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

6ـ طالبت رئيسته عبير الأنصاري بحصول المرأة على نصف ثروة الرجل في حالة الطلاق.