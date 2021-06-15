استشاري نفسي: على الزوج وضع خطوط حمراء لزوجته واستشارة الطبيب النفسي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الدكتور أحمد عمارة، استشاري الطب النفسي بالطاقة الحيوية، إن أهم قاعدة لاستمرار الزيجة بشكل جيد، هي وجود صداقة قوية بين الزوج والزوجة، ووضع الزوج لقواعد واضحة بحيث لا يجب أن تتعداها، وأن يعطيها فرصة أن تخطئ حتى 9 مرات فقط، وهذه ليست مرات قليلة، لأن من حق كل إنسان أن يخطئ، لافتا إلى أن هناك أخطاء مميتة لا يتم وضع هذا السقف من التسامح لها.

على الزوج وضع الخطوط الحمراء التي لا يجب على زوجته أن تتعداها

وأضاف «عمارة»، خلال مداخلة عبر برنامج زووم في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الثلاثاء، أنه إذا وجد الزوج أي خطأ يجب أن يتدخل لحل المشكلة لمنع تكرارها في المستقبل، لافتا إلى ضرورة إعطاء الزوج حرية لزوجته مع وضع خطوط حمراء لا يسمح بتجاوزها ومنها عدم تواجد الزوجة في مكان دون معرفة الزوج.

العلاقة الزوجية معتمدة على الطرفين ويجب أن يعملا على إنجاحها

وأكد استشاري الطب النفسي بالطاقة الحيوية، أن العلاقة الزوجية معتمدة على الطرفين ويجب أن يعملان معا على استمرار نجاح العلاقة لأطول مدة، ولا يمكن أن يقوم شخص واحد بذلك لأنه العلاقة ستفشل، مطالبا بالجلوس مع طبيب متخصص إذا كانت هناك مشكلة، مع البعد عن استشارات الأهل والأصدقاء لأن كل أسرة لها قواعدها الخاصة والمشكلات التي تواجهها متابعا: «الأسرة هتلاقي نتائج كويسة بعد أسبوعين من وضع استراتيجية لعلاج مشاكل الأسرة».