10 أطعمة تجنب تناولها.. تسبب ارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

دوما ما يكون لمرضى ضغط الدم المرتفع قائمة بالممنوعات من الأطعمة والمشروبات التي قد تؤثر مباشرة على ضغط الدم.

وفي التقرير نستعرض لكم بعض الأطعمة والمشروبات قد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، والتي يجب تجنبها، وفق ما ذكر موقعا "healthline" و"eatthis".

1- رقائق البطاطس:

تعتبر من الوجبات الخفيفة المملحة التي تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الإصابة بأمراض القلب.

2- البيتزا:

تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم من العجين واللحوم المصنعة والجبن والصلصات، ونظرا لأن هذه المكونات غنية بالملح، فإنها تساهم في ارتفاع ضغط الدم.

3- الشوربة الجاهزة:

الحساء المعلب يحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، لذا ينصح الخبراء باختيار الأنواع غير المملحة منها، أو صنع الشوربة في المنزل.

4- منتجات الطماطم المعلبة:

معظم صلصات الطماطم المعلبة غنية بالصوديوم، ما يساهم في ارتفاع ضغط الدم، خاصة إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم، فقد يزداد الأمر سوءا.

5- المشروبات الغازية:

وجدت إحدى الدراسات أن أولئك الذين يشربون أكثر من عبوة مشروب غازي كل يوم يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، ما يعرضهم لخطر أكبر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

6- السكريات:

تظهر الأبحاث أن السكر وخاصة المشروبات المحلاة بالسكر تساهم في زيادة الوزن لدى البالغين والأطفال، وبالتالي تؤدي زيادة الوزن والسمنة وارتفاع ضغط الدم.

7- اللحوم المصنعة:

تحتوي على الكثير من الملح خلال عملية تصنيعها، وتزداد مستويات الملح بها عند إضافة الصلصات إليها.

8- الدونتس:

يؤدي استهلاك كمية السكر المضافة إلى الدونتس إلى ارتفاع ضغط الدم وبالتالي احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

9- الوجبات السريعة:

إذا كنت تعاني بالفعل من ارتفاع ضغط الدم فإن هذه الوجبات ذات السعرات الحرارية والمليئة بالدهون المشبعة والصوديوم، تؤدي إلى تفاقم الأعراض سواء.

10- المخللات:

تحفظ المخللات من خلال إضافة الملح إليها، وبالتالي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.