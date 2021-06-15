هؤلاء لا يحتاجون لجرعة ثانية من لقاح كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أظهرت دراسة هندية جديدة أن هناك بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى جرعة ثانية من لقاح كورونا على الفور، ما سيساعد في توزيع اللقاحات بشكل أفضل، وفق ما ذكر موقع timesnownews.

أجريت الدراسة التي نشرت في المجلة الدولية للأمراض المعدية، على 260 من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين تم تطعيمهم في الفترة ما بين 16 يناير و 5 فبراير، وذلك لتقييم استجابة الذاكرة المناعية لدى جميع هؤلاء المرضى، وتم إعطاء لقاح كوفيشيلد لجميع المرضى.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن جرعة واحدة من لقاح COVID-19 تعزز الحماية ضد متغيرات فيروس كورونا SARS-CoV-2 ، ولكن فقط في أولئك المصابين سابقًا بالمرض، وفقًا لدراسة.

وكانت أجريت دراسات مماثلة في بلدان في الخارج، إحدى هذه الدراسات التي نُشرت في مجلة Science في 30 أبريل 2021 بعنوان "عدوى سابقة لـ SARS-CoV-2 تنقذ استجابات الخلايا B و T للمتغيرات بعد جرعة اللقاح الأولى" تستنتج بالتالي: "مناعة SARS-CoV-2 تشمل الآن ما بعد الإصابة بالإضافة إلى جرعة واحدة أو جرعتين من اللقاح والجرعة الأولى والثانية من اللقاحات.

يحقق التطعيم بجرعة واحدة بعد الإصابة مستويات مماثلة من الأجسام المضادة الملزمة لـ S1 RBD إلى جرعتين في الأفراد الملقحين الساذجين والتحصين بالجرعة الثانية في جرعة واحدة تم تطعيمها بعد الإصابة لا يقدم الأفراد أي تحسينات إضافية.

نظر الباحثون في متغيرات المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا، ومع ذلك، فهم يعتقدون أنه من الممكن أن تنطبق النتائج على المتغيرات الأخرى المتداولة، مثل البرازيل، والمتغيرات B.1.617 و B.1.618 التي تم العثور عليها في الهند أيضًا.

وجدت الدراسة الهندية نتيجتين مهمتين، فأظهرت المجموعة المصابة سابقًا (الأشخاص الذين أصيبوا بـ COVID-19) استجابة أكبر للأجسام المضادة لجرعة واحدة من اللقاح مقارنةً بأولئك الذين لم يكن لديهم إصابة سابقة.

كانت استجابات خلايا الذاكرة التائية الناتجة عن جرعة واحدة من اللقاح أعلى بشكل ملحوظ في المجموعة المصابة سابقًا مقارنة بأولئك الذين لم يكن لديهم إصابة سابقة.

استنتج أن استجابات الخلايا التائية والخلايا البائية ذات الذاكرة العالية بالإضافة إلى استجابة أعلى للأجسام المضادة مع جرعة واحدة من اللقاح تعطى في 3-6 أشهر بعد الشفاء من COVID-19 يمكن اعتبارها على قدم المساواة مع جرعتين من اللقاح للأفراد المصابين بالفعل مع COVID-19.

وتعليقًا على التأثير الذي يمكن أن تحدثه هذه الدراسة على استراتيجية إدارة اللقاح الشاملة، قال الدكتور ناجيشوار ريدي، أحد المؤلفين المشاركين في الدراسة المذكورة: "تظهر النتائج أن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس COVID- 19 لا تحتاج إلى تناول جرعتين من اللقاح، ولكن مع جرعة واحدة يمكن أن تطور استجابة قوية للأجسام المضادة وخلايا الذاكرة على قدم المساواة مع جرعتين لأولئك الذين لم يصابوا بالعدوى.

وأضاف الدكتور ريدي: "بمجرد بلوغنا العدد المطلوب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم لتحقيق مناعة القطيع، يمكن للمرضى الذين أصيبوا بالعدوى وحصلوا على جرعة واحدة فقط أن يأخذوا الجرعة الثانية من اللقاح، في هذه المرحلة، يجب توجيه جميع استراتيجياتنا نحو التوزيع الواسع للقاحات المتاحة وإدراج أكبر عدد ممكن من الأشخاص بجرعة واحدة على الأقل ".