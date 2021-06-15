احذر.. هذه الأعراض تنذر بوجود سموم في القولون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القولون العصبي من الأمراض المزمنة التي يعاني منها العديد من الأشخاص، لذا من الضروري الحفاظ على صحة القولون وتنظيفه بشكل مستمر، لأداء وظيفته بشكل أفضل.

لذا نستعرض لكم أهم العلامات والأعراض التي تشير إلى وجود سموم في القولون، وفق ما أوضحته الدكتورة إسراء طارق أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، وذلك من خلال صفحتها الشخصية بموقع" فيسبوك".

- الشعور التعب والإرهاق بدون سبب.

- رائحة الكريهة للفم وللجسم.

- الالتهابات الشديدة.

- النسيان.

- آلام الرأس.

- آلام الظهر.

- مشاكل البشرة المتعددة كظهور الحبوب.

وقدمت أخصائية التغذية، بعض الوصفات الصحية والمشروبات لتنظيف القولون من السموم، فيما يلي:

١- وصفة الليمون والعسل:

يتميز الليمون بأنه غني بفيتامين سي الذي يعمل على مقاومة الفيروسات، وله تأثير قوي وواضح على تطهير القولون من الميكروبات.

المقادير

عصير ليمون

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

كوب من الماء

الطريقة

في وعاء، يتم إضافة عصير الليمون وعسل النحل إلى الماء، ثم نتناول هذا المزيج مرة واحدة، ويتم إجراء هذه الوصفة لمده شهر، للحفاظ على صحة القولون خال من السموم.

٢- عصير الخضروات أو الديتوكس الأخضر:

يتم إضافة جميع أنواع الخضروات التي تحتوي على الألياف، وخلطهم بالمطحنة الكهربائية، وتناولهم، هذا العصير يعمل على تطهير القولون والمساعدة في تسهيل عملية امتصاص المعادن والفيتامينات.

٣- الزنجبيل:

عنصر مهم جدًا لإتمام نقاء ونظافة القولون، حيث أثبتت الدراسات العلمية أن القليل من شرائح الزنجبيل مفيدة جدًا لإزالة السموم المختلفة وطردها خارج الجسم.

٤- اللبن الرايب:

يساعد على تسهيل عملية الهضم، وتنقية القولون من الشوائب، لذا ينصح كثير من الأطباء بتناول كوب من اللبن يوميًا، وذلك لاحتوائه على البكتيريا النافعة، كما يعمل على قتل البكتيريا الضارة.