«يارا» اللبنانية تنشر صورة لها مع محمد صلاح: «أنا السبب في صفقة القرن»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت المطربة اللبنانية «يارا» جمهورها ومتابعيها بصورة جمعتها بالصدفة مع محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي في أحد الأماكن في مدينة دبي بالإمارات دون الإشارة إلى مكان التقاط الصورة.

ونشرت «يارا» عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورتها مع محمد صلاح، موضحة أنها التقته بالصدفة بعدما كانت تتحدث عنه بالأمس، وكتبت «لما تجيب سيرة حد امبارح وبالصدفة تلاقيه ماشي جنبك، معقول أنا أكون السبب في صفقة القرن».

ويحرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على التقاط الصور مع محمد صلاح كان آخرها الفنانة نيللي كريم والممثلة الشابة ديانا هشام، حيث نشرت صورة جمعتها به قبل أيام خلال تواجدهما في الساحل الشمالي، لقضاء الإجازة الصيفية بمدينة العلمين الجديدة، حيث ظهرت ديانا هشام مرتدية «هوت شورت»، على «مايو» بألوان فوشيا وأسود، وشاركت تلك الصورة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

كما فاجأت الفنانة نيللي كريم جمهورها ومحبيها من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بصورة جديدة صحبة محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني، المحترف في صفوف ليفربول.

في عيد ميلاده.. قصة حب محمد صلاح وزوجته: «صورة تبدد الشائعات»

ويحتفل النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر بميلاده التاسع والعشرين، بينما حرص عدد كبير من النجوم على تهنئته وظهر بصحبة أصدقائه في مجموعة من الصور ومن ضمنهم أحمد حسن كوكا لاعب نادى سبورتنج براجا البرتغالي.

وولد صلاح فى 15 يونيو 1992 فى قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون فى محافظة الغربية، وبدأ مسيرته الكروية في نادي المقاولون العرب، ثم بدأ رحلة احترافه في نادي بازل السويسري، ومنه إلى روما الإيطالي، والمحطة الأخيرة في نادي ليفربول الإنجليزي، وحقق خلال مسيرته عددا من الجوائز والبطولات مع فريقه الإنجليزي.