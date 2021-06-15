طريقة عمل الذرة الحلوة.. يمكن تحضيرها وإضافتها على أكلات شهية

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني طريقة عمل الذرة الحلوة، التي يمكن تناولها كنوع من أنواع السلطات السهل تحضيرها وتتميز بطعم رائع، وقدم الشيف طريقة عملها من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل الذرة الحلوة

ذرة مسلوقة.

فلفل ألوان.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

كزبرة خضراء.

بصل.

طماطم شيرى.

صدور دجاج زعتر.

طريقة عمل الذرة الحلوة

تتبل الدجاج بالزعتر ثم تشوح مع القليل من زيت الزيتون.

يفرم البصل والطماطم والفلفل الألوان والذرة ويقلبوا جيدا.

يخلط زيت زيتون مع عصير الليمون وملح وفلفل والكزبرة الخضراء.

تضاف التتبيلة إلى السلطة وتقدم بالهنا.

الذرة الحلوة من الشيف أميرة شنب

وعرضت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سلطة الذرة الحلوة، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من أنواع السلطات السهل تحضيرها.

مقادير عمل سلطة الذرة الحلوة

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

هالوبينو.

ليمون شرائح.

عصير ليمون.

فلفل رومى مفروم.

بصل أحمر مفروم.

ذرة حلوة.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.

طريقة عمل سلطة ذرة حلوة

اخلطى زيت الزيتون مع ملح وفلفل وعصير ليمون ثم اضيفى البصل و قلبيهم جيدا.

اضيفى الفلفل الرومى و الكزبرة الخضراء ثم اضيفى الهالوبينو.

قلبيهم جيدا مع باقى المكونات ثم اضيفى الذرة المسلوقة.

قدميها باردة مع شرائح الليمون.

أرز بالذرة الحلوة والفاصوليا الحمراء

وعرض الشيف هشام السيد، طريقة عمل أرز بالذرة الحلوة والفاصوليا الحمراء، وذلك من خلال برنامجه «شبكة وصنارة» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة.

مقادير عمل أرز بالذرة الحلوة والفاصوليا الحمراء

زيت بشر ليمون.

عصير ليمون.

كزبرة فريش ومفرومة.

كمون.

ثوم مفروم .

أرز مسلوق.

فاصوليا حمراء.

فلفل.

شرائح ذرة حلوة.

ملح.

فلفل أسود.

طريقة عمل أرز بالذرة الحلوة والفاصوليا الحمراء

يسخن الزيت مع البصل والفلفل الحار والثوم.

يضاف بشر وعصير الليمون، وزيت، وكزبرة، وثوم، وكمون، وأخيرا الفاصوليا الحمراء، وتقلب.

يغرف ويزين بالبقدونس.

جمبري بالذرة الحلوة

ويمكن تحضير جمبري بالذرة الحلوة، وعرضت طريقة عملها الشيف أميرة شنب، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات سهلة أيضًا.

مقادير عمل جمبري بالذرة الحلوة

1 كيلو جمبري مقشر بالذيل.

نصف كيلو سوسيس ميني مسلوق.

3 ليمون.

6 فص ثوم مفروم. .

بصلة مقشرة ومقطعة ويدجز.

نصف كيلو بطاطس بيبي أنصاف مسلوقة.

4 كوز ذرة مقسمين مسلوقة.

3 ملعقة كبيرة زبدة.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

طريقة عمل جمبري بالذرة الحلوة

يشوح الجمبري في الزبدة ثم يضاف الثوم والملح والفلفل.

يضاف البصل ويقلبوا جيدا.

تضاف البطاطس والسوسيس والذرة ثم يضاف البقدونس.

ثم يوضع الكيس في طاجن ويدخل الفرن حتى تمام النضج ويقدم. ​