طريقة عمل صوص الكراميل.. يمكن تحضيره بأكثر من وصفة سريعة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل صوص الكراميل، وذلك من خلال برنامجه «الشيف» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ويمكن تحضير صوص الكراميل بخطوات سهلة وبسيطة، لإضافته على الكريم كراميل، وهو من الحلويات المحببة لدى كثير من الناس وخاصة الأطفال.

مقادير عمل صوص الكراميل

1 كوب سكر.

1 ملعقة ماء.

كريمة لباني.

طريقة عمل صوص الكراميل

- ضعي السكر مع ملعقة الماء على النار واتركيه حتى يصبح سائل تماما.

- اضيفي الكريمة اللباني وقلبيه قليلا، ثم ارفعيه، واستخدميه.

صوص الكراميل من الشيف نجلاء الشرشابي

وعرضت أيضًا الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل صوص الكراميل، بشكل مختلف، وذلك من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير عمل صوص الكراميل

- كوب سكر.

- ربع كوب ماء.

- كوب كريمة لباني حلويات.

- 2 ملعقة كبيرة زبدة.

طريقة عمل صوص الكراميل

- يوضع السكر مع الماء على النار مع التقليب حتى يسيح السكر ويصبح لونه ذهبيا.

- تضاف الكريمة وتقلب بعيداً عن النار ثم تضاف الزبدة ويقلب الخليط.

- يحفظ فى برطمان نظيف جاف حتى الاستخدام.

صوص الكراميل من الشيف أميرة شنب

وقدمت أيضًا الشيف أميرة شنب، طريقة عمل صوص الكراميل، وذلك من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، بطريقة سهلة وبسيطة أيضًا.

مقادير عمل صوص الكراميل

- كوب زبدة.

- نصف كوب كريمة.

- كوب سكر.

طريقة تحضير صوص الكراميل

- يوضع السكر على النار حتى يذوب، ثم تضاف إليه الزبدة حتى ترتفع على وجه السكر المذاب، وتضاف إليه الكريمة.

-تقلب جيدا وتقدم باردة.

كيكة البلح بصوص الكراميل

يمكن إضافة صوص الكراميل على الكثير من أنواع الحلويات، منها أيضًا كيكة البلح، وهي ما عرضته الشيف نجلاء الشرشابي من خلال برنامجها «على قد الإيد».

مقادير عمل كيكة البلح بصوص الكراميل

2 كوب دقيق

كوب تمر

كوب لبن

3 بيضة

كوب سكر

باكو بيكنج بودر

رشة ملح

ملعقة صغيرة قرفة ناعمة

نصف كوب زيت

باكو فانيليا

صوص الكراميل

كوب كريمة

كوب سكر

2 مكعب زبدة

طريقة عمل كيكة البلح بصوص الكراميل

اخلطى اللبن مع السكر والبيض والزيت والفانيليا في الخلاط.

اخلطى الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح وضيفيهم.

اضيفى التمر والقرفة وقلبى ثم صبى الخليط فى صينية مدهونة بالزيت وضعى الكيكة فى الفرن حتى النضج.

قطى الكيكة واسقيها بالكراميل البارد وقدميها.

طريقة تحضير صوص الكراميل

ضعى الكريمة والسكر على نار هادئة حتى يغمق لونها ثم ضيفى الزبدة وقلبى.