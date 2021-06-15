طريقة عمل الجمبري المقشر.. في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد الجمبري واحدًا من المأكولات البحرية التي تلقى ترحيبًا واسعًا على السفرات المصرية، إذ يبحثن العديد من السيدات عن طريقة عمل الجمبري المقشر، عبر موقع البحث الشهير «جوجل».

مقادير عمل الجمبري المقشر

- 500 جرام جمبري مقشر.

- ملح.

- فلفل أسود.

- كمون حسب الرغبة.

- 3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

- 6 فصوص من الثوم.

- ملعقة كبيرة من الزبدة.

- ملعقة كبيرة ونصف زيت زيتون.

طريقة تحضير الجمبري المقشر

- يتم تحمير الثوم داخل مقلاة بها الزبد ثم يضاف الليمون.

- يتبل الجمبري بالملح والفلفل والكمون، ثم يضاف للصوص السابق حتى يصبح وردي اللون، ويُقدم.

طريقة تحضير شوربة الجمبري

مقادير عمل شوربة الجمبري

قشر جمبري

استاكوزا

جمبري صغير

دقيق

طماطم بوريه

بصل

جزر

ورق لورا

زبدة

مرق سمك

كريمة لباني

كزبرة خضراء

ملح – فلفل

طريقة تحضير شوربة الجمبري

اسلقي الاستكاوزا في ماء وبصل وجزر وكرفس

من الممكن أن تضعيها مع نفس المكونات في صينية وتدخليها فرن ساخن حتى تنضج تمامًا

اخرجي الأستكاوزا من الفرن وضعيها في حلة بها ماء واتركيها لتغلي مرة

صفي الشوربة وأضيفي اليها الكريمة اللباني وبعض قطع الجمبري والاستكاوزا واتركيها لتغلي مرة ثم قدميها.

طريقة تحضير ملوخية بالجمبري

مقادير عمل ملوخية بالجمبري

ملوخية

جمبري

مرقة

بصل

ثوم

كزبرة جافة

زبدة

طماطم

ملح – فلفل

طريقة تحضير ملوخية بالجمبري

في حلة على النار أغلي المرقة وضعي فيها الملوخية مع الملح والفلفل

في طاسة على النار ضعي الزبدة والثوم المفروم والكزبرة الجامنفة لعمل الطشة

في طاسة أخرى ضعي قليل من الزيت مع كزبرة خضراء وطماطم وبصل مفروم وثوم مفروم قلبيهم قليلا ثم اضيفي الجمبري حتى ينضج

أضيفي خليط الجمبري إلى الملوخية، ثم الطشة وارفعيها عن النار وقدميها.

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري

مقادير عمل مكرونة بالجمبري

مكرونة

جمبري

بصل – ثوم

فلفل ألوان

جزر

ملح

فلفل

اعشاب

كريمة لباني

زيت ذرة

طريقة تحضير مكرونة بالجمبري

بصل وثوم مفرومين جيدا ضعيهم في طاسة بها زيت ساخن على النار مع أعشاب مفرومة

أضيفي الجمبري ثم المكرونة المسلوقة والفلفل الألوان والكريمة اللباني، وقلبيها قليلا على النار ثم قدميها.

طريقة تحضير خضار بالجمبري

مقادير خضار بالجمبري

جمبري

بصل

ثوم

كوسا

فلفل رومي

شطة

بسلة

جزر

أعشاب

عصير ليمون

ملح – فلفل

زيت ذرة

طريقة تحضير خضار بالجمبري

أفرمي البصل وضعيه في طاسة على النار بها زيت ساخن

قطعي الكوسا مكعبات صغيرة واضيفيها للطاسة، وكذلك الفلفل الألوان وقليل من الأعشاب وملح وفلفل

ضعي الجمبري في الطاسة وعليه البسلة والجزر ثم الطماطم المكعبات مع قليل من الشطة وعصير الليمون وقليل من الماء ثم غطيها واتركيها لتنضج