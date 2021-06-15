من هي دينا ضياء بهجت؟.. معلومات عن حبيبة عمرو دياب المزعومة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول أنباء تزعم ارتباط الفنان عمرو دياب، بفتاة تدعى دينا ضياء، وذلك عقب ظهورهما سويا في العديد من المناسبات، وسط مجموعة من الأصدقاء.

حقيقة ارتباط عمرو دياب ودينا ضياء

وأفادت الأنباء التي تزعم ارتباط الهضبة بـ«دينا ضياء»، بأن الثنائي على علاقة عاطفية منذ عدة أشهر، وظهورهما سويا في العديد من الحفلات والمناسبات، وذلك عقب انفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني.

من هي دينا ضياء بهجت؟

ويرصد «هن» خلال هذا التقرير، أبرز المعلومات عن دينا ضياء.

- تدعى دينا ضياء بهجت.

- تعمل كمصورة فوتوغرافية لصالح مجلة «فوج» العالمية في نسختها العربية.

- عاشت في إسبانيا لفترة طويلة من عمرها.

- تتحدث الإسبانية والإنجليزية بطلاقة.

- يتقارب عمرها مع عُمر دينا الشربيني، أي تصغر الهضبة بما يقرب 20 عاما.

عمرو دياب يثير الجدل مع حسناء جديدة

وخلال مارس الماضي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وإنستجرام وتويتر صورة تجمع النجم عمرو دياب بفتاة حسناء، وسط تفاعل واسع مع تلك اللقطة المصورة، التي سبقها العديد من الصور التي جمعت «الهضبة» بالعديد من الحسناوات.

تفاصيل صورة عمرو دياب مع حسناء جديدة

وظهر عمرو دياب بأزياء شتوية سوداء وغير منقوشة، مع النيو لوك الجديد بشعره الأشقر، فيما ارتدت الفتاة فستانا منقوشا أسود اللون مزود بفتحات صغيرة على الجانبين، مع اعتمادها على مكياج سموكي وشعر أحمر منسدل يحمل بعض التموجات البسيطة.

وتبين أن هذه الفتاة هى الراقصة الأجنبية أوكسانا عقب إجرائها نيو لوك، وتم التقاط الصورة على هامش إحدى الحفلات، حيث تحرص الراقصة على حضور حفلات عمرو دياب دوما، لأنها من أشد المعجبات بفنه.

سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي من عروس بسبب عمرو دياب

وخلال الشهر ذاته، أثارت عروس حالة من الجدل والسخرية، خلال ظهورها في أحد مقاطع الفيديو، وهي منشغلة عن عريسها تماما بالرقص مع الفنان عمرو دياب، ممسكة يداه، خلال إحيائه حفل زفافها.

وأثار مقطع الفيديو التي لم تتجاوز مدته الدقيقة، سخرية رواد موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، معلقين على انشغال العروس بالرقص مع الهضبة، متناسية عريسها، فجاء من بين التعليقات، «أنا لو مكانها هنسى الفرح»، «حقها والله»، «عندها حق برضو»، «أكيد عمرو بيغيظ دينا».