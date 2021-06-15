إطلالات اليوم: غادة عبد الرازق ساحرة.. وهاجر أحمد كاجوال



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

_غادة عبد الرازق:

طلت الفنانة غادة عبد الرازق ببلوزة باللون الأبيض، مزودة بأكمام طويلة، مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الضفيرة.

_نيلي كريم:

تألقت الفنانة نيلي كريم ببلوزة باللون الأسود مع بنطلون بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا، ونسقت مع إطلالتها كلاتش باللون الذهبي، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

_إنجي المقدم:

ظهرت الفنانة إنجي المقدم ببدلة باللون الأبيض، ونسقت أسفلها توب باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، ونسقت مع إطلالتها كلاتش وحذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

_مايان السيد:

ارتدت الفنانة مايان السيد تيشرت باللون الأبيض مع بنطلون جينيز باللون الفاتح واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

_هاجر أحمد:

ظهرت الفنانة هاجر أحمد بتيشرت كت باللون البرتقالي مع بنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.