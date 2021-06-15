لماذا يجب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

بالرغم من أن جهاز الميكروويف يعتبر أساسيا في كثير من المطابخ، ويوفر الوقت والجهد لربة المنزل إلا أنه أكثر الأجهزة الكهربية إثارة للجدل، وتحاوطه الكثير من الأقاويل والشائعات وأبرزها هل أشعته ضارة أم لا؟

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن أشعة الميكروويف لا تسبب أضرارا طالما استُخدم الجهاز بالطريقة الصحيحة. لكن هناك مخاوف أخرى، وإن كانت أقل وضوحا، منها ما إذا كانت الأطعمة تفقد قيمتها الغذائية في حال طهيها في الميكروويف، وما إذا كان تسخين الطعام في الأوعية البلاستيكية يؤدي إلى اختلال التوازن الهرموني في الجسم، كما أنه ينصح بالتسخين وليس الطهي وذلك لعدم التحكم في توزيع درجات الحرارة على الطعام بشكل متساوي.

وتنصح الدكتورة شيرين علي زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء والمتابعة الميدانية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، عبر جروب "جت في اللقمة"، بوضع كوب من الماء عند تسخين الطعام في الميكروويف وذلك للأسباب التالية:

- الماء لها القدرة على امتصاص إشعاع الميكروويف.

كما أن كوب الماء يمنع الطعام من الطهي الزائد الذي قد يفسد مذاقه ومظهره.

- بخار الماء المتصاعد يحمي الطعام من الجفاف ويجعل مذاقه أفضل.