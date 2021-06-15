هل تقتصر فوائد العطور النسائية على رائحتها فقط؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:49 مساءً - لا نبالغ إن قلنا أن العطر هو المنتج الجمالي الذي لا يمكن لأي امرأة الاستغناء عنه، لذلك تطمح جميع النساء دون استثناء الى اقتناء العطور العالمية باهظة الثمن التي تجعلهن محط الأنظار، لما للعطور من تأثير كبير على إطلالة المرأة ومظهرها. لكن في المقابل، لا تقتصر فوائد العطور النسائية على رائحتها، فمثلاً تعمل أيضاً على تحسين المزاج ورفع المعنويات وتعزيز الشعور بالسعادة.. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد العطور النسائية.



تعزيز الثقة بالنفس

تعزز العطور الثقة بالنفس



يمكن أن تكون رائحة الجسم مصدر إزعاج كبيراً للمحيطين بنا، والعكس صحيح، حيث تشعرين بالسعادة عندما تكون رائحتك طيبة وجذابة بالنسبة الى الآخرين، لذلك بمجرد أن تطبقي عطرك المفضل، ستشعرين بالرضا والثقة بالنفس. علاوة على ذلك، إذا أثنى شخص ما على رائحة عطرك أو سألك عن العطر الذي تضعيه، فهذا أيضاً يعزز من ثقتك بنفسك بشكل كبير.

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المساعدة على النوم بشكل أفضل



ربما سمعت كثيراً عن فوائد الزيوت الأساسية في محاربة الأرق والتخفيف من القلق، لكن هل تعلمين أن العطور تؤدي الوظيفة نفسها؟ حيث أن الكثير من أنواع العطور النسائية تتكون من زيوت عطرية علاجية لها تأثير مهدئ على العقل، وتساعد في النوم بشكل أفضل. كل ما عليك فعله هو رش القليل من عطرك على وسادتك قبل الخلود الى النوم.



خلق شعور بالحنين

يخلق العطر شعوراً بالحنين



يساعد العطر على التواصل مع الذكريات السعيدة أو الأشخاص، ما يخلق لديك شعوراً بالحنين داخلك، ويرجعك الى أيام وذكريات تعود الى زمن بعيد.

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التقليل من التوتر

للعطور خصائص مهدئة للجسم والعقل



نغمات العطور، مثل روائح الأزهار والأخشاب والحمضيات... لها تأثير علاجي في النفس، حيث أن لها خصائص مهدئة للذهن والجسم معاً، كما وتقلل من التوتر.



بثّ مشاعر من الإيجابية والتفاؤل

تبثّ العطور مشاعر من الإيجابية والتفاؤل



في ظل التأخر في العمل وازدحام الجدول اليومي والضغوط المفرطة في الحياة العملية والعائلية... كلها أمور تجعلك تشعرين بالقلق والعصبية والتشاؤم. إلا أن العطور الخفيفة والناعمة تبث فيك فور استخدامها، مشاعر إيجابية تجعلك تبدأين يومك بالشعور بالتفاؤل والنشاط والحيوية.





جعل المرأة أكثر جاذبية

تعزز العطور من جاذبية المرأة وجمالها



عندما تضعين عطراً مميزاً تعززين بذلك من جاذبيتك لتكوني محط الأنظار في كل مكان، فالعطور لها دور هام في تعزيز جاذبية المرأة وجمالها.

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