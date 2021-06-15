كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 07:49 مساءً - مع حلول فصل الصيف، تُفضل أغلب الفتيات اعتماد تسريحات شعر بسيطة وأنيقة، تناسب إطلالات الصيف المختلفة.



وفي هذا الألبوم، تقدم لكِ «الخليج 365.نت» طريقة عمل تسريحات شعر بسيطة وأنيقة:



تسريحة الشعر القصير مع الغُرة القصيرة

تسريحة شعر قصير مع غرة قصيرة-الصورة من صفحة Hair Style Zone على إنستغرام



إذا كنتِ تتمتعين بشعر قصير وترغبين في تطبيق تسريحة شعر عصرية وأنيقة، يُمكنكِ اعتماد تسريحة الشعر القصير المنسدل مع الغرة القصيرة، بتقسيم شعرك إلى نصفين وتركهما ينسدلان بحرية على الأكتاف، ثم تصفيف الغُرة القصيرة لتنسدل على الجبهة؛ مما يمنحكِ إطلالة راقية وجذابة.

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تسريحة البف مع ذيل الحصان المرفوع

تسريحة البف مع ذيل الحصان المرفوع - الصورة من صفحة Lana Hair Style على إنستغرام



إذا كنتِ تتمتعين بشعر طويل وكثيف، يُمكنكِ تطبيق تسريحة ذيل الحصان المرفوع مع تسريحة البف، بتصفيف شعرك بالكامل بتسريحة ذيل الحصان، ورفعه للأعلى، مع تصفيف أطراف الشعر بتسريحة الويفي، ومنتصف الشعر بتسريحة البف، ثم ترك بعض الخصلات من الغرة تنسدل بحرية على جانبي الوجه.

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تسريحة الشعر الكيرلي مع الغرة الجانبية

تسريحة الشعر الكيرلي مع الغرة الجانبية -الصورة من صفحة Hair Style Zone على إنستغرام



لصاحبات الشعر الكيرلي الجذاب، يُمكن تصفيف الشعر الكيرلي بهذه التسريحة البسيطة والأنيقة، من خلال ترك الشعر الكيرلي ينسدل بحرية على الأكتاف، مع تصفيف الغرة الجانبية الكيرلي؛ لإطلالة أكثر جاذبية وعصرية.

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تسريحة الكعكة المنخفضة مع البف

تسريحة الكعكة المنخفضة مع البف- الصورة من صفحة Hair styles arina على انستغرام



إذا كنتِ تبحثين عن تسريحة شعر بسيطة وأنيقة؛ لتمنحكِ إطلالة راقية وناعمة، يُمكنكِ اعتماد تسريحة الكعكة المنخفضة، بتقسيم شعرك إلى قسمين، وتصفيف القسم السفلي من الشعر بتسريحة الكعكة المنخفضة، مع تصفيف الجزء العلوي من الشعر على شكل مجموعتين متعاكستين، يتم جمع أطرافهما معاً لعمل كعكة أخرى صغيرة فوق الكعكة المنخفضة، ثم تصفيف منتصف الشعر بتسريحة البف.

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تسريحة الجدائل مع ذيل الحصان المنخفض

تسريحة الجدائل مع ذيل الحصان المنخفض -الصورة من صفحة Hair styles arina على انستغرام



لإطلالة أكثر أناقة، يُمكنكِ اعتماد تسريحة الجدائل مع ذيل الحصان المنخفض، بتصفيف منتصف الشعر على شكل اثنتين من الجدائل، إحداهما صغيرة على جانب الرأس، والأخرى كبيرة في منتصف الرأس، ثم جمع أطراف الجدائل مع باقي الشعر بتسريحة ذيل الحصان المنخفض، ثم تصفيف الغرة الجانبية لتمنحكِ إطلالة أكثر جاذبية.

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