8 أطعمة تسبب التسمم الغذائي عند تناولها قبل الطهي أو الغسيل الجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي:

يحدث التسمم الغذائي عندما يستهلك الأشخاص طعامًا ملوثًا بالبكتيريا أو الطفيليات أو الفيروسات أو السموم الضارة، ويُعرف أيضًا باسم الأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، ويمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض، وأكثرها شيوعًا تقلصات المعدة والإسهال والقيء والغثيان وفقدان الشهية.

ومن المرجح أن تسبب بعض الأطعمة تسممًا غذائيًا، خاصةً إذا تم تخزينها أو تحضيرها أو طهيها بشكل غير صحيح، كما ذكر موقع "healthline".

1- الدواجن:

تعتبر الدواجن النيئة وغير المطهية جيدًا مصدرًا شائعًا للتسمم الغذائي، ولتقليل المخاطر، قومي بطهي لحم الدجاج والبط والديك الرومي جيدًا، وسيؤدي ذلك إلى القضاء على أي بكتيريا ضارة موجودة.

2- الخضروات الورقية:

يمكن أن تحمل الخضروات الورقية في كثير من الأحيان بكتيريا ضارة مثل الإشريكية القولونية والسالمونيلا والليستيريا، ولتقليل المخاطر، قومي بغسل الخضروات دائمًا.

3- الأسماك والمحار:

الأسماك والمحار مصدر شائع للتسمم الغذائي، وذلك لأن الأسماك التي لم يتم تخزينها في درجة الحرارة الصحيحة معرضة بشكل كبير للتلوث بالهيستامين، وهو مادة سامة تنتجها البكتيريا في الأسماك.

وينتج عنه نوع من التسمم الغذائي يُعرف باسم التسمم اللحمي، يسبب مجموعة من الأعراض بما في ذلك الغثيان والصفير وتورم في الوجه واللسان، كما أن المحار مثل بلح البحر والاسقلوب يحمل أيضًا خطر الإصابة بالتسمم الغذائي، حيث تنتج الطحالب التي تستهلكها المحار العديد من السموم، ويمكن أن تتراكم هذه السموم في لحم المحار، مما يشكل خطرًا على الإنسان عند تناول المحار، ولتقليل المخاطر، قومي بشراء المأكولات البحرية التي تشتريها من المتجر وتأكد من إبقائها مبردة قبل الطهي، وتأكدي من طهي السمك والمحار جيدًا.

4- الأرز:

يمكن أن يتلوث الأرز غير المطبوخ بجراثيم Bacillus cereu ، وهي بكتيريا تنتج السموم التي تسبب التسمم الغذائي، ويمكن أن تعيش هذه الجراثيم في ظروف جافة، على سبيل المثال، يمكنهم البقاء على قيد الحياة في عبوة أرز غير مطبوخ في خزانتك، ويمكنهم أيضًا البقاء على قيد الحياة أثناء عملية الطهي.

وإذا تُرك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة، فإن هذه الجراثيم تنمو لتصبح بكتيريا تنمو وتتكاثر في بيئة دافئة ورطبة، وكلما ترك الأرز لفترة أطول في درجة حرارة الغرفة، زاد احتمال كونه غير آمن للأكل، ولتقليل المخاطر ، قدمي الأرز بمجرد طهيه وقومي بتبريده في الثلاجة بأسرع ما يمكن بعد الطهي.

5- اللحوم الباردة:

يمكن أن تتلوث اللحوم الباردة بالبكتيريا الضارة بما في ذلك الليستريا والمكورات العنقودية الذهبية في عدة مراحل أثناء المعالجة والتصنيع، ويمكن أن يحدث التلوث مباشرة من خلال ملامسة اللحوم النيئة الملوثة أو بسبب سوء النظافة من قبل العاملين في الأطعمة الجاهزة، وممارسات التنظيف السيئة والتلوث المتبادل من المعدات غير النظيفة مثل شفرات التقطيع، ومن المهم ملاحظة أن جميع اللحوم تحمل خطر الإصابة بالتسمم الغذائي إذا لم يتم طهيها أو تخزينها بشكل صحيح، لذا يجب طهي النقانق واللحوم المفرومة جيدًا ويجب تناولها فور طهيها.

6- الألبان غير المبسترة:

تتضمن البسترة تسخين الأطعمة والسوائل لقتل الكائنات الحية الدقيقة الضارة مثل البكتيريا، وارتبطت منتجات الألبان غير المبسترة بارتفاع مخاطر الإصابة بالتسمم الغذائي.

7- البيض:

في حين أن البيض مغذي ومتعدد الاستخدامات بشكل لا يصدق، إلا أنه يمكن أن يكون أيضًا مصدرًا للتسمم الغذائي عند تناوله نيئًا أو غير مطبوخ جيدًا، وذلك لأن البيض يمكن أن يحمل بكتيريا السالمونيلا، والتي يمكن أن تلوث كلاً من قشر البيض وداخل البيضة، ولتقليل المخاطر، لا تستهلك البيض بقشرة متشققة أو متسخة.

8- الفواكه:

تحمل الفاكهة مخاطر عالية للإصابة بالتسمم الغذائي، وخاصة البطيخ والتوت، لذا قومي بغسل الفاكهة دائمًا قبل الأكل وتناولي الفاكهة الطازجة المقطعة على الفور أو احفظها في الثلاجة.

كيف تقلل من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي؟

- ممارسة عادات صحية جيدة: قومي بغسل يديك بالصابون والماء الساخن قبل تحضير الطعام، وبعد لمس اللحوم النيئة والدواجن.

- تجنبي غسل اللحوم والدواجن النيئة: فهذا لا يقتل البكتيريا بل ينشرها فقط إلى الأطعمة الأخرى وأواني الطبخ وأسطح المطبخ.

- تجنبي التلوث: وذلك من خلال استخدام ألواح تقطيع وسكاكين منفصلة، خاصة للحوم النيئة والدواجن.

- لا تتجاهلي تاريخ الاستخدام: لأسباب تتعلق بالصحة والسلامة، يجب عدم تناول الأطعمة بعد تاريخ انتهاء صلاحيتها، وتحققي من تواريخ انتهاء الصلاحية على طعامك بانتظام وتخلصي منها بمجرد مروره ، حتى لو كان الطعام رائحته جيدة.

- طهي اللحوم جيدًا: تأكدي من طهي اللحم المفروم والنقانق والدواجن جيدا.

- اغسلي المنتجات الطازجة: يجب غسل الخضروات الورقية والفواكه قبل تناولها.