كورونا اليوم: أطعمة تساعد على التعافي.. ومدة الشعور بألم في الذراع بعد اللقاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر.

سر الإصابة بالإغماء بعد تلقي لقاح كورونا

في حين أن التطعيم هو خطوة احترازية لتقليل مخاطر كورونا، فإن التعرض لآثار جانبية مع اللقاح يمكن أن يكون شائعًا إلى حد ما، فيتوقع حدوث الحمى والألم الشائك في موقع الحقن وآلام الجسم والإرهاق، وهي أكثر الأسباب شيوعًا التي تتعايش مع اللقاحات التي نتمتع بها، ومع ذلك، هناك البعض ممن يعانون أيضًا من بعض ردود الفعل غير العادية، بما في ذلك الإغماء، وفق ما ذكر موقع timesofindia.

من النادر حدوث الإغماء والدوخة، ولكن الآثار الجانبية لها علاقة، ومع ذلك، لم يجد الخبراء بعد رابطًا مباشرًا لأي من اللقاحات المسببة لهذه الأعراض، بدلاً من ذلك، ما توصل إليه الباحثون هو أن الإغماء قد يحدث بسبب الألم أو الأحداث المرتبطة بالقلق بعد التطعيم.

مدة الشعور بألم الذراع بعد اللقاح

وفق ما ذكر موقع express فإن الذراع المؤلمة تعتبر من الآثار الجانبية الشائعة التي يعاني منها الأشخاص مع أي لقاح أو فحص دم، حيث تشير الأوجاع أو الآلام والمزيد من التفاعلات الخفيفة مثل درجة الحرارة الطفيفة إلى أن جهاز المناعة يعمل كما ينبغي.

وأشار الموقع إلى أنه يجب أن يشعر الناس بالألم يتضاءل وينحسر في غضون يوم أو يومين، ومع ذلك، يمكنهم المساعدة في العملية جنبًا إلى جنب مع بعض الأساليب، فيساعد الحفاظ على حركة الذراع طوال اليوم على انحسار الالتهاب.

كيف يساعدك اللوز والجوز في التعافي السريع من كورونا

سواء كنت تعاني من مرض منتظم، أو مرض كوفيد 19، أو عملية جراحية بسيطة، فإن ما تأكله وكيف تأكل خلال هذا الوقت يمكن أن يساعدك على التعافي بسرعة.

ثبت علميًا أن العديد من المكسرات، وخاصة اللوز والجوز، تعمل على تقوية المناعة وتقليل الالتهاب وتعزيز عملية الشفاء، وفقا لموقع timesofindia.

هل تغيرت الأعراض الأكثر شيوعا لـ"كوفيد-19"؟

ذكرت دراسة جديدة أن أكثر الأعراض شيوعا لفيروس كورونا تغيرت منذ ظهور الوباء، ومنذ أكثر من عام، كان المسعفون يحذرون الناس من البحث عن سعال جديد وارتفاع درجة الحرارة وفقدان حاسة الشم باعتبارها أكثر علامات الفيروس شيوعا.

لكن البيانات الجديدة تظهر أن هذه النصيحة قد تكون قديمة، ما يعني أن الأشخاص غير المشخصين قد ينشرون الفيروس دون علمهم، ووفقا لدراسة ZOE Covid Symptom Study، إذا كان عمرك أقل من 40 عاما، فإن الأعراض الأكثر شيوعا هي التهاب الحلق والصداع وسيلان الأنف، وبالنسبة لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، فإن العلامات التي يجب البحث عنها هي الصداع وسيلان الأنف والعطس، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية.