أمراض خطيرة يسببها «بق الفراش».. تخلص منه فورا

القاهرة - سمر حسين - صحة

يمكن أن تسبب لدغات بق الفراش عددًا من المشكلات الصحية، التي تبدأ من الحكة والتورم والأرق إلى صدمة الحساسية، وتحدث في الليل أثناء النوم، ويمكن أن تلدغ ما يصل إلى 500 مرة في ليلة واحدة في حالة الإصابات الخطيرة.

وإذا كانت هناك علامات واضحة على وجود بق الفراش في منزلك، فيجب عليك التخلص منها في أسرع وقت ممكن؛ لأن التحكم في البق أكثر صعوبة بمرور الوقت؛ إذ يمكنها التنقل في جميع أنحاء منزلك بسهولة.

وفيما يلي الأمراض التي يمكن أن يسببها بق الفراش، بحسب موقع science daily.

الأمراض التي يسببها بق الفراش

ردود الفعل التحسسية

لدغات بق الفراش تختلف من شخص لآخر، بينما قد لا تظهر عليك أي أعراض، ويمكن لأفراد عائلتك أن يظهروا ردود فعل تحسسية خفيفة إلى شديدة.

الحكة

هي المشكلة الأكثر شيوعًا المرتبطة بلسع بق الفراش.

يمكن أن يكون لديك حكة شديدة بسبب اللدغات.

عادة ما يعض بق الفراش في مجموعات يمكن أن تسبب حكة شديدة، حتى بعد عدة أيام.

الالتهابات الثانوية:

على الرغم من أنه من غير المعروف أن بق الفراش ينشر العدوى من خلال لدغاته، إلا أن الحكة الشديدة يمكن أن تؤدي إلى جروح مفتوحة.

يمكن أن تصاب هذه الجروح بالعدوى إذا لم تعالج بشكل صحيح، والمضاعفات الثانوية مثل القوباء والتهاب الأوعية اللمفاوية والإكزيما أيضًا محتملة.

البثور الحمراء

يمكن أن يكون لديك بقع حمراء أو بثور نتيجة لدغات بق الفراش، تهدأ بعد أيام قليلة، ولكن يمكن أن تستمر الحكة.

الأرق:

الخوف من اللدغات عامل كبير جدًا.

وقد يجعلك وجود بق الفراش في حالة قلق، ما يحرمك من النوم، ويزيد أيضًا من مستويات الذعر والتوتر.

صدمة الحساسية

الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أو الحساسية والربو، معرضون لخطر أكبر من لدغات بق الفراش؛ إذ تؤدي إلى حدوث صدمة لدى هؤلاء الأشخاص، ويمكن أن يكون هذا أمرًا خطيرًا للغاية، والعلاج الفوري لبق الفراش إلزامي لتقليل المخاطر.

داء شاغاس

أثبتت الدراسات والاختبارات المعملية، أن بق الفراش يمكن أن ينشر مرض شاغاس، على الرغم من أن هذا الانتشار لم يوثق بعد، إلا أن الخطر موجود دائمًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تحمل حشرات الفراش أيضًا أكثر من 40 من مسببات الأمراض الخطيرة في أمعائها.