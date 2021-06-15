«يصور البنات من الخلف».. فتاة تكشف عن متحرش المطار بالصدفة: فتشنا موبايله (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعرضت البلوجر بسمة بشاي إلى التحرش خلال وجودها في مطار القاهرة، وروت تفاصيل ما حدث معها في فيديو جرى نشره وتداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»؛ إذ ظهرت وهي تبكي ومنهارة تماما.

خلال 5 دقائق، حاولت بسمة أن تلخص ما حدث من متحرش؛ إذ كانت واقفة في طابور أخذ الحقائب، لدى عودتها من لبنان إلى القاهرة، فلاحظت إحدى صديقاتها أن هناك رجلا يصورها من ظهرها، وانهارت بسمة باكية، وطلبت المساعدة من المحيطين بها، وكذلك من أمن المطار ليجري القبض على المتحرش، ويتحفظ عليه في إحدى غرف المطار.

في البداية انهارت الفتاة، فكانت مع صديقاتها، في غرفة بها حوالي 12 رجلا، بينهم زوجها وزوج صديقتها، جميعهم يعاينون ما كان على هاتف هذا المتحرش، ما أدخلها في حالة نفسية سيئة، وظلت تبكي وارتدت بلوفر زوجها الطويل في محاولة منها لمنع أعين المحيطين بها.

وظهر على هاتف المتحرش عددا كبيرا جدا من صور الفتيات اللاتي تعقبهن، وصورهن من الخلف: «لقينا صور كتير جدا لبنات من ورا، وبقيت مش عارفة أعمل إيه والمفروض يتصرف معاهم ازاي»، لكن في نهاية المطاف تحفظ رجال الشرطة على المتحرش، وجرى التحقيق معه في عدد كبير من الأوراق، بحسب ما قالت بسمة في فيديو لها عبر «انستجرام»، عقب خروجها من المطار في الـ2 فجرا.

ووجدت بسمة دعما كبير من رجال الشرطة، والموجودين في المطار: «حتى وأنا بشكرهم قالولي بنشوف شغلنا، والراجل اللي صورني خرج من المطار متكلبش وبكره في تحقيقات تانية، والراجل اترفد، والحمدلله إني قدرت أخرج كده، وهكمل تحقيقات بكره، وهتابع أي جديد معاكم».