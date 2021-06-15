5 مشروبات صيفية تعزز مناعتك.. احرص عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الصيف هو أفضل وقت للتخلص من الكيلوجرامات الزائدة، ولا شيء أفضل من مشروب بارد خلال هذه الأيام المشمسة، مصنوع من الفواكه والتوابل والأعشاب الموسمية، أفضل جزء في هذه المشروبات المنعشة هو أنها ليست لذيذة فحسب، بل إنها أيضًا رائعة لتعزيز المناعة.

لقد جعل جائحة الفيروس التاجي الجميع حذرين بشأن المناعة، يعد النظام الغذائي الغني بالمغذيات جنبًا إلى جنب مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام هو المفتاح للبقاء بصحة جيدة وتعزيز المناعة، إليك 5 مشروبات صيفية محملة بمضادات الأكسدة ويمكن أن تساعد في تعزيز المناعة، وفقا لموقع timesofindia.

نعناع باللبن

مشروب النعناع واللبن الرائب، لتحضيرها، ضعي القليل من اللبن الرائب في الخلاط، وأضيفي بعض السكر وأوراق النعناع الطازجة،

يمكنك تزيين المشروب بقليل من مسحوق الكمون وبعض أوراق النعناع الطازجة.

النعناع غني بمضادات الأكسدة والمعادن وفيتامين C و E و A ، مما يجعله معززًا مثاليًا للمناعة.

شاي مثلج

يتمتع الشاي المثلج بخصائص تبريد طبيعية إلى جانب خصائص مضادة للميكروبات، هو مشروب مثالي للتغلب على حرارة الصيف، يمكنك أيضًا إضافة بعض القرفة والليمون لجعل المشروب لذيذًا للغاية.

شربات التفاح

مشروب غني بالألياف وفيتامين سي ويساعد على الهضم، يعتبر المشروب مثاليًا ليوم صيفي لأنه يحافظ على برودة المعدة ويعمل كمضاد لضربة الشمس.

مشروب المانجو والكمون

منعش ومليء بالنكهات، هو بالتأكيد مشروب لا يمكننا أبدًا رفضه خلال موسم الصيف، إنه يبقينا هادئين من الداخل ويساعد على تعزيز مناعتنا.

لصنع المشروب كل ما تحتاجه هو المانجو الخام ومسحوق بذور الكمون والملح الأسود، أضف بعض الماء المثلج لجميع هذه المكونات وتناولها على الفور.

مشروب النعناع والليمون

كوب من مشروب النعناع والليمون المنعش في صيف حار سيكون مميزا جدا، يمكنك إضافة مسحوق الكمون والملح الصخري وشرائح البرتقال لجعل المشروب منعشًا.