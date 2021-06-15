لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.. إليك أفضل طريقة لتناول الثوم في الصباح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

الثوم جزء لا يمكن الاستغناء عنه في المطبخ، ويضاف إلى الخضار، ويكفي عدد قليل من فصوص الثوم لإضفاء النكهة والرائحة المثالية لوجبتك.

بصرف النظر عن غرس النكهة في الأطباق، يجلب الثوم عددًا من الفوائد الصحية، ولكن ما هي أفضل طريقة للحصول على أقصى استفادة منه؟.. هذ ما يستعرضه timesofindia.

أفضل طريقة للحصول على أقصى قدر من الفوائد

يقطع فص ثوم إلى 3-4 قطع ويوضع على ملعقة، رش بضع قطرات من العسل على الملعقة واتركها جانباً لمدة دقيقتين، الآن فقط احصل عليه وامضغ الثوم بشكل صحيح واشربه.

يمكنك أيضًا شرب 2-3 رشفات من الماء الدافئ إذا كانت نكهة الثوم تبدو غامرة بعض الشيء بالنسبة لك.

يمكنك أيضًا خلط 10 فصوص من الثوم المفروم في 5 ملاعق كبيرة من العسل وتخزينها للاستخدام اليومي، فقط استخرج ملعقة صغيرة من هذا الخليط وتناولها كل يوم، تأكد من تخزين هذا المزيج في زجاجة محكمة الإغلاق وسيستمر بسهولة لمدة أسبوع.

متى تتناوله؟

أفضل وقت لتناول هذا المزيج من العسل والثوم هو في الصباح، احرص دائمًا على مزج العسل مع الثوم، لأن تناول الثوم نيئًا يمكن أن يسبب الحموضة، لكن الجمع بين العسل والثوم لا يسبب مثل هذا الضرر.

في الواقع، يساعد العسل والثوم في التعامل مع التهابات المعدة وعلاجها بطريقة طبيعية، نظرًا لأن الثوم مضاد رائع للأكسدة، فهو يساعد أيضًا في عملية إنقاص الوزن، ما عليك سوى تناول مزيج العسل والثوم بانتظام في الصباح والحصول على المزيد من الفوائد منه.

فوائد العسل والثوم

الثوم هو مميع طبيعي للدم، لذلك فهو يساعد في استقرار ارتفاع ضغط الدم ومستويات الكوليسترول، من ناحية أخرى، العسل مفيد أيضًا لمرضى القلب، لأنه يخفض LDL ، وهو نوع من الكوليسترول الضار.

يعتبر الثوم مخزنًا للمضادات الحيوية ومركبات الكبريت المضادة للفطريات مثل الأليسين والأجوين، والتي لا تحميك من العدوى فحسب، بل تعالج أيضًا نزلات البرد والسعال، عادة ما ينصح أخصائيو التغذية بتناول العسل والثوم على معدة فارغة لعلاج حالات ارتجاع الحمض.

نصيحة

تأكد من عدم تناول الثوم بكميات زائدة لأنه قد يتسبب في آثار جانبية خطيرة، فقط تناول فص صغير من الثوم كل يوم مع نصف ملعقة صغيرة من العسل للحصول على أفضل النتائج.