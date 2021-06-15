هجوم على منة فضالي بسبب إطلالتها الجديدة «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تعرضت الفنانة منة فضالي، لهجوم لاذع عقب نشرها عدة صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وظهرت الفنانة خلال الصور، بإطلالة كاجوال مرتدية بنطلون جينز، وهاف ستوميك كاشف للبطن، مع الشعر القصير والمكياج الصريح.

وأرفقت الفنانة على الصور تعليقا: «بصراحة بتمسك كتير لما بزعل، مبحبش أقول لحد مهما كنت زعلانة الإجابة دايما أنا بخير».

وعلى الفور بدأ الرواد يهاجمون منة فضالي، بسبب إطلالتها، معلقين: «هو عادي تصوري بطنك كده، خدتي سيئات»، «استري نفسك»، «انتي قالعة كده ليه عشان نعرف إنك بخير» .

وعلى الجانب الآخر، عبر البعض عن الإعجاب بإطلالتها، مدونين: «حلوة أوي» «قمر يا منة».

منة فضالي تتعرض للهجوم بسبب المايو

وكانت الفنانة منة فضالي تعرضت للهجوم بعد نشرها صورة لها خلال تواجدها في حمام السباحة، مرتدية مايوه، عبر حسابها الرسمي على موقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعقب نشرها لتلك الصورة انهالت عليها الكثير من التعليقات التي وجهت الكثير من الانتقادات، ما جعلها تخرج في بث مباشر عبر حسابها الرسمي لتعلن عن أنها ستقدم بلاغا لمباحث الغنترنت بجميع تلك الرسائل والتعليقات التي وجهت إهانة لها.

وقالت الفنانة منة فضالي في بث مباشر، ردا على الهجوم، إن الفنانين في كثير من الأحيان يتعرضون لانتقادات كثيرة، معظمها يكون غير محترم، سواء كان ذلك من خلال التعليقات على المنشورات أو في الرسائل المرسلة لحساباتهم الشخصية، مشيرة إلى أنها دائمًا ما تحرص على مطالعة تلك الرسائل والتعليقات؛ لأنها حريصة على التواصل مع جمهورها؛ إذ أنها دائما ما ترد عليهم، لافتة إلى أنها تتعرض لتلك الانتقادات غير المحترمة باستمرار.

منة فضالي عن المهاجمين لها: بزعل على أهلهم

وأضافت منة فضالي خلال البث المباشر أنها خلال الفترة الأخيرة أصبحت تتعرض للهجوم بشكل كبير؛ إذ يرسل الكثير من الجمهور رسائل وصفتها بـ «غير المحترمة»، لافته إلى أنها لا تريد أن تخطأ في أحد، قائلة: «بزعل على أهلهم».