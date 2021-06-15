الحب على طريقة اليوتيوبرز.. علي غزلان يمازح خطيبته: اقتنعت إني كلب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك الطبيب واليوتيوير علي غزلان، متابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» عدة لقطات مصورة عبر خاصية القصص المصورة «ستوري».

وأظهرت اللقطات سخرية اليوتيوبر من خطيبته فرح شعبان، بسبب احتفاظها بحذاء غرفة الفندق، قائلا: «تعالوا اثبتلكوا إنها حرامية» لترد الأخيرة ضاحكة: «يا كلب».

ثم قررت شرح مميزات الكلاب من وجهة نظرها، قائلة: «ياريتك تكون كده، على الأقل مش بيخون، وفي لصحابه».

وعلى الفور رد علي غزلان» مدونا: «حسيت إني اقتنعت إني كلب».

خطوبة علي غزلان

وكان اليوتيوبر الشهير أعلن خطوبته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ مؤخرًا، ونشرعددًا من الصور من كواليس خطوبته على فرح شعبان، معلقًا على الصور الذي شاركها، قائلًا: «‏إنتي الوحيدة اللي لقيتها أجمل من اللي اتمنيته».

ووجه رسالة رومانسية لها قائلًا: «من يوم ما شوفتك ما شوفتش غيرك.. كأن حياتي بدأت من النقطة دي.. كل حاجة فيا اتغيرت.. ابتديت أشوف كل حاجة بشكل مختلف.. ابتديت أعيش بجد.. حتى النفس اللى بتنفسه بقى ليه طعم تاني.. ازاي ده حصل وإمتى وليه؟!.. معنديش تفسير غير إني بحبك.. بحبك كأني كنت تايه وفجأة وصلت».

وتعرضت خطيبة اليوتيوبر لهجوم لاذع بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي في نوبة ضحك قائلة: «أنا مجنونة وخلي الناس تعرف إن خطيبتك مجنونة»، ما عرضها للانتقادات والسخرية.

علي غزلان يدافع عن خطيبته

قرر علي غزلان الرد، خلال منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جاء فيه: «خليني أقولكم حاجة أقسم بالله أنا اتعودت على إن الناس مهما هتعمل عمرها ماهتقبلك ولا تتقبلك طالما هي أصلا معندهاش الدافع ده.. يعني بالبلدي كده اللي عايز يحبك وشايف فيك ألف عيب هيدور على ميزة واحدة يفضل يحكي عنها عشان يفضل يحبك، واللي بيكرهك حتى لو فيك ألف ميزة هيدور على عيبك ويفضل يعمل زوم عليه عشان يفضل كارهك، ومن بعد ما اقتنعت بـ ده مبقتش أشغل بالي إني أبرر أو أتكلم وقولت كده كده الناس مبتسيبش حد في حاله، والمهم إني عارف أنا بعمل إيه ومبأذيش حد ولا باجي على حد.. لحد هنا وتمام جدا».