ما مدة الشعور بألم الذراع بعد تلقي لقاح كورونا؟.. وطرق التخفيف منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة:

يعد ألم الذراع أحد أكثر الآثار الجانبية لتلقي لقاح فيروس كورونا شيوعا، خاصة في الساعات أو الأيام الأولى بعد التطعيم، حيث يعاني البعض من التهاب في الذراع في موقع الحقن، وفي بعض الحالات، قد تشعر بسوء في اليوم التالي أيضًا.

ووفق ما ذكر موقع express فإن الذراع المؤلمة تعتبر من الآثار الجانبية الشائعة التي يعاني منها الأشخاص مع أي لقاح أو فحص دم، حيث تشير الأوجاع أو الآلام والمزيد من التفاعلات الخفيفة مثل درجة الحرارة الطفيفة إلى أن جهاز المناعة يعمل كما ينبغي.

وأشار الموقع إلى أنه يجب أن يشعر الناس بالألم يتضاءل وينحسر في غضون يوم أو يومين، ومع ذلك، يمكنهم المساعدة في العملية جنبًا إلى جنب مع بعض الأساليب، فيساعد الحفاظ على حركة الذراع طوال اليوم على انحسار الالتهاب.

وأضاف أنه يجب أن يساعد الحفاظ على ضغط بارد على المنطقة المصابة في فعل الشيء نفسه، إضافة إلى أدوية الألم مثل الإيبوبروفين أيضًا في إخفاء بعض الألم، لكن يجب ألا يتناول الناس حبوب منع الحمل إلا بعد تلقي اللقاح، وليس قبل ذلك.

قد يجد البعض أن آلامهم لا تزول أو تزداد سوءًا بشكل تدريجي، وإذا ساءت الحالة في غضون 24 ساعة من الوخز، فعليهم التماس العناية الطبية.

ويشير الألم الشديد إلى إصابة في الكتف مثل التهاب الأوتار أو تمزق الكفة المدورة وتتطلب جراحة لتصحيحها، كما يشير التهاب الذراع المستمر والطفح الجلدي المصاحب إلى حالة أخرى.

الالتهاب في مكان الإصابة قد يوحي بـ "Covid arm" ، وهي حالة أطلق عليها الأطباء اسم "تأخر فرط الحساسية الجلدية"، وعلى الرغم من أنه غير ضار تقليديًا وقصير الأجل، فقد يحتاج الأشخاص إلى مساعدة أو مشورة إضافية إذا رأوا أنها تتحقق في غضون أسبوع من الحقن، وسيرغبون أيضًا في زيارة أخصائي طبي إذا لم يزول في غضون أيام قليلة.