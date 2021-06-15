14 نوعا من الأطعمة لا نخزنها بشكل صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

اعتدنا على تخزين كل شيء في الثلاجة، الفواكه والخضروات والحلوى والخبز، بالإضافة إلى حفظ الصلصات والمخللات والأطعمة المعلبة فيها، ولكن في كثير من الأحيان، قد يؤدي التخزين الخاطئ إلى فساد هذه الأطعمة.

لذا نذكر لكم في السطور التالية، أهم الطرق السليمة التي يجب اتباعها لتخزين الأطعمة المختلفة، وفق ما أوضح موقع "brightside".

1- الأطعمة التي يجب تخزينها في الخزانة وإخفائها عن ضوء الشمس:

ـ من الأفضل دائماً حفظ الخبز في صندوق مغلق بإحكام مع القليل من الملح الذي يحميه من العفن، فإذا تركت رغيف الخبز في الكيس الذي كان فيه بالمتجر، فسيبقى لينا، لكن هناك فرصة كبيرة لتغطيته بالعفن في غضون يومين، حيث لا تسمح الأكياس البلاستيكية للخبز بأن "يتنفس"، وتخلق رطوبة عالية تحبها الفطريات وتتكاثر بداخلها، بالإضافة إلى الاحتفاظ به في الثلاجة ليس أيضًا أفضل فكرة، لأنه في درجات الحرارة المنخفضة، يتبخر الماء بشكل أسرع وبالتالي يصبح الخبز قديمًا بسرعة كبيرة.

وإذا كنت بحاجة إلى حفظ الخبز لفترة طويلة جداً، يمكنك وضعه في الفريزر، وسيظل طازجا لمدة 4-6 أشهر.

- الشوكولاتة، يفضل الاحتفاظ بها في مكان بارد ومظلم، وليس في الثلاجة، حيث سيؤدي الفرق في درجة الحرارة إلى ظهور قطرات الماء المكثف على سطحها وتحولها لبقع بيضاء، ليس لهذا تأثير على الطعم، لكنه يجعل الشوكولاتة تبدو غير جذابة.

- يري العديد من الأشخاص أن العسل ليس له فترة صلاحية محددة، ويمكن تخزينه إلى الأبد، لكن الشيء الأكثر أهمية هو تخزينه بشكل صحيح، و يمكنك الاحتفاظ به في أي مكان بارد ومظلم، ما عدا الثلاجة لأنه يتبلور ويتكتل في البرودة، ويفقد بعض خصائصه المفيدة.

- يجب تخزين زيت الزيتون في درجة حرارة الغرفة العادية، بعيداً عن ضوء الشمس المباشر، لكن لا تضعه داخل الثلاجة، نظرا لأن تؤدي درجات الحرارة المنخفضة إلى تكثف الماء وتكون قطع بيضاء في الزيت.

- من أجل الحفاظ على البصل والثوم في حالة طرية لفترة طويلة، من الأفضل وضعهما في مكان بارد وجاف، على سبيل المثال، في صندوق صغير في الخزانة، وإذا كان لديك الكثير من البصل، يمكنك ربط الحبات ببعضها البعض وإبقائها معلقة، أما في الثلاجة، سيفسد البصل والثوم بشكل أسرع لأن القطع تصبح مغطاة بالرطوبة والعفن.

2- الأطعمة التي يمكن الاحتفاظ بها على رفوف المطبخ أو المنضدة:

- يمكن تخزين البرتقال ومختلف الفواكه الحمضية الأخرى مباشرة على منضدة المطبخ، والأهم ألا تستخدم الثلاجة لذلك الغرض، لأن درجات الحرارة المنخفضة ستجعل الفاكهة أقل لذة وفائدة لصحتك.

- عندما تكون ثمرة الأفوكادو ناضجة، تستطيع الاحتفاظ بها في الثلاجة، لأن درجات الحرارة المنخفضة ستحافظ عليها من التلف، ولكن إذا لم تكن الثمرة قد نضجت تماماً، فلا يجب أن تحتفظ بها في الثلاجة لأن البرودة تبطئ عملية النضج، يمكنك حفظها على المنضدة.

- يمكن تخزين الخيار في الثلاجة، ولكن لعدة أيام فقط، إذ ستعمل درجة الحرارة المنخفضة على تعفن ثماره بسرعة، للحفاظ على الخيار لأطول فترة ممكنة، يجب أن تبقيه خارج الثلاجة.

- من الأفضل الاحتفاظ بالباذنجان في درجة حرارة الغرفة العادية على رف المطبخ، ولكن بعيداً عن ضوء الشمس المباشر.

- مهما كانت رغبتك في وضع الطماطم في الثلاجة كبيرة، فلا تفعلي ذلك، فهذا سيجعلها تفقد مذاقها الطبيعي، ويبطئ الهواء البارد عملية النضج الطبيعية لها، ويدمر الأغشية الرقيقة بداخلها، لذا ينصح بتخزينها في درجة حرارة الغرفة في سلة أو صندوق جيد التهوية.

3- الأطعمة التي يفضل تخزينها في الثلاجة:

- غالبًا ما تتجادل ربات البيوت حول أفضل مكان لتخزين البيض، يقول البعض إنه لا يمكنهم البقاء طازجًا إلا في الثلاجة والبعض الآخر يقول إنه يجب تخزينها في درجة حرارة الغرفة، لكن كلا المجموعتين اتفقا على أنه لا يفضل الاحتفاظ بها على باب الثلاجة، لأن اختلاف درجات الحرارة يقلل فعليًا من العمر الافتراضي للبيض بشكل كبير، ولا ينصح الخبراء بإزالة البيض من العبوات التي يتم بيعها فيها ، وذلك لإبقائها طازجة لفترة أطول.

- تؤدي الرطوبة العالية ودرجات الحرارة المرتفعة إلى ظهور العفن أو تكاثر الحشرات في الدقيق، فيصبح من المستحيل تناوله، لذلك إن الخيار الأفضل لتخزينه هو برطمان مغلق محفوظ في الثلاجة أو في الخزانة، ويجب أن تكون درجة الحرارة بين 10-18 مئوية.

- من الأفضل حماية المكسرات من أشعة الشمس والرطوبة ودرجات الحرارة المرتفعة، لذا يجب حفظها في الثلاجة بهذه الطريقة، يمكن تخزينها لمدة تصل إلى 9 أشهر.

- يوصي بتخزين الكرفس والبقدونس في الثلاجة، لكن لا تقم بلفها بغشاء بلاستيكي، لأنها ستجعلها تتعفن، ومع ذلك، يمكنك استخدام رقائق الألومنيوم.