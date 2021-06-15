منها محاربة التجاعيد.. فوائد صحية تحدث لك عند تدليك وجهك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يمكنك استخدام المستحضرات أو الزيوت لتدليك الوجه، بالإضافة إلى بكرة الوجه، حيث يساعد على تعزيز صحة الجلد، مع إرخاء عضلات وجهك، كما له تأثير إيجابي، ما يساعدك على الظهور بشكل أفضل، فضلا عن بعض الفوائد الأخرى التي نستعرضها لكم وفق ما أورد موقع "healthline" المعني بالصحة.

1- مكافحة الشيخوخة والتجاعيد

تتمثل إحدى الفوائد الرئيسية لتدليك الوجه في قدرته على مكافحة الشيخوخة والتجاعيد.

2- تخفيف ضغط الجيوب الأنفية

طالما أنها ليست حالة معدية أو أثناء مرحلة حادة من التهاب الجيوب الأنفية، يمكنك استخدام التدليك لتخفيف ضغط الجيوب الأنفية والاحتقان.

قد يساعد تدليك الجيوب الأنفية أيضًا في تعزيز تصريف المخاط، وتخفيف الصداع، فضلا عن تعزيز الدورة الدموية.

3- تقليل حب الشباب

كما يمكن أن يساعد تحفيز الجلد من خلال التدليك على تعزيز الدورة الدموية وتقليل ظهور حب الشباب.

4- التخفيف من أعراض المفصل الفكي الصدغي

قد يشعر الأشخاص المصابون بمرض المفصل الفكي الصدغي بعدم الراحة في الفك أو الوجه، ويمكن أن يشمل ذلك الصداع أو ألم الأذن.

وتدليك نقطة الزناد، يساهم في تخفيف عضلات الفك المشدودة أو الملتهبة أو المؤلمة، ويمكن أيضا التدليك لتخفيف أعراض المفصل الفكي الصدغي فعالاً بشكل خاص عند دمجه مع تمارين الفك.

6- تدفق الدم إلى الجلد

تدليك الوجه له تأثير إيجابي أيضا على تدفق الدم في الجلد، مما قد يساعد في تحسين مظهر الجلد.

وفقًا لدراسة صغيرة عام 2018، فإن الأشخاص الذين خضعوا لجلسة تدليك للوجه لمدة 5 دقائق، باستخدام بكرة تدليك زاد لديهم تدفق الدم في الجلد لمدة 10 دقائق على الأقل بعد التدليك، وبعد 5 أسابيع من التدليك، تحسنت استجابة تدفق الدم للحرارة بشكل ملحوظ.

7- تجديد شباب الوجه

يمكن أن يساهم تدليك الوجه في تخفيف التوتر مع تعزيز الاسترخاء.

وتشير الأبحاث من عام 2018 إلى فعالية تدليك الوجه بجهاز Pao في تشجيع تجديد شباب الوجه، وثبت أن جهاز تمارين تدليك الوجه يعزز سماكة عضلات الوجه ومنطقة المقطع العرضي لدى النساء اللواتي استخدمن الجهاز لمدة 30 ثانية، مرتين في اليوم لمدة 8 أسابيع.

كيف تفعل ذلك في المنزل؟

يمكنك تدليك وجهك في منزلك، قبل البدء، من الضروي تنظيف وجهك ويديك، واستخدام كمية صغيرة من السيروم أو الزيت أو بلسم التنظيف حتى تنزلق أصابعك وتتدحرج على بشرتك بسهولة، ويمكنك أيضًا استخدام سطح راحة يدك.

سواء كان لديك 5 دقائق أو ساعة كاملة، يمكنك وضع العناصر المفضلة لديك معًا لإنشاء روتين فردي لتدليك الوجه، وركز على منطقة معينة لمدة 20 إلى 30 ثانية، واستخدم ضغطًا لطيفًا ولكن ثابتًا.

وهناك العديد من الأساليب التي يمكنك استخدامها لإجراء التدليك، فيما يلي:

- الحرص على استخدام حركة دائرية لفرك أصابعك في صدغيك.

- استخدام راحة يديك وأطراف أصابعك لتدليك جوانب وجهك، بدءًا من ذقنك وتحرك لأعلى باتجاه جبهتك، ثم حرك يديك للأسفل.

- من الضروري الضغط على أصابعك وحركيها في عظم الحاجب، ثم قم بنفس الحركة تحت عينيك.

- وبعد ذلك، الضغط بقوة على المسافة بين حاجبيك لبضع ثوان، ثم استمر في الضغط وأنت تقوم بحركات في اتجاه عقارب الساعة وعكس اتجاه عقارب الساعة.

- وباستخدام أصبع السبابة والوسطى للضغط أسفل عظمتي الوجنتين، ابدئي من منتصف وجهك واتجه نحو صدغيك.

- للحصول على تأثير أقوى، عليك استخدام مفاصل أصابعك للضغط على وجهك. ابدأ من أنفك وانقلهما عبر خديك إلى أذنيك.

- استخدم إبهامك وأول إصبعين للضغط على مركز ذقنك، واضغط على الجلد وأنت تتحرك نحو أذنيك.

- ثم الضغط على الفك، مع استمرار حركة أصابعك من خارج الفك باتجاه الذهن.

- استخدم حركة دائرية لتدليك المنطقة الموجودة تحت شحمة أذنك.

- استخدم الجزء الخارجي من أصابعك الخنصر للضغط على رقبتك، بدءًا من الأعلى وتحرك للأسفل.

- وإصبعك البنصر للضغط بقوة على الحاجب الداخلي، مع الانزلاق نحو الحاجب الخارجي.

- استخدام أطراف أصابعك للنقر بلطف على جميع مناطق وجهك، ثم اضغط برفق على المناطق اللحمية من الجلد.