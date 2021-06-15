كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:36 مساءً - تبحث كل عروس عن فستان الخطوبة الذي يمنحها إطلالة راقيةً وجذابة في ليلة خِطبتها، وبحسب مكان وتوقيت الخطوبة، يكون اختيار الفستان والإطلالة التي تناسب هذا الحفل.

وفي هذا الألبوم تقدم لكِ «الخليج 365.نت» أجمل تصاميم فساتين خطوبة لصيف 2021، من وحي النجمات:



ياسمين صبري

ياسمين صبري بفستان أحمر- الصورة من حسابها على انستغرام



تُفضل الكثير من العرائس الإطلالات الناعمة في حفل الخطوبة، وإذا كنتِ تبحثين عن إطلالة بسيطة وناعمة تناسب حفل خطوبة صغير، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم لفستان أحمر اعتمدته ياسمين صبري.

وصُمم الفستان بأكمام طويلة وأكتاف عريضة، مع رقبة ذات ياقة عريضة، تتصل بخصر الفستان المُصمم من حزام عريض بنفس قماش ولون الفستان، فيما جاءت التنورة بتصميم طويل A line، مع تصميم الكشكش على الخصر.

ونسقت ياسمين صبري مع هذه الإطلالة، مجوهرات من الألماس الأبيض، مع مكياج ترابي ناعم.

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درة

درة بفستان من تصميم رامي قاضي - الصورة من حسابها على انستغرام



لإطلالة أكثر جاذبية وفخامة، تناسب حفل خطوبة كبيراً، يُمكنك الاستعانة بإطلالة درة الجذابة في فستان من تصميم رامي قاضي، صُمم من توب بدون أكمام، مع رقبة عالية بتصميم الكشكش، مع تنورة ماكسي بتصميم الكشكشك، ذات شق أمامي طويل.

ونسقت درة مع إطلالتها مجوهرات من الألماس الأبيض من Glamour Jewelry ، ومكياج سموكي بالألوان الترابية.

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سميرة سعيد

سميرة سعيد بفستان أبيض من تصميم توفيق الحسن- الصورة من حسابها على انستغرام



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر نعومة وأناقة في حفل خطوبتكِ، يُمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم الراقي لفستان أبيض للمصمم توفيق الحسن، اعتمدته النجمة سميرة سعيد خلال إحدى جلسات التصوير.

وصُمم الفستان من توب بدون أكمام، مع رقبة عالية دائرية، وتنورة طويلة بتصميم حورية البحر، مع كب طويل صُمم من الحرير، مع ذيل طويل؛ مما يمنحكِ إطلالة جذابة تخطف الأنظار في حفل خطوبتكِ.

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نجوى كرم

نجوى كرم بفستان أزرق من رامي قاضي - الصورة من حسابها على انستغرام



لإطلالة جذابة وفخمة، بفستان ملون يلفت الأنظار، يمكنكِ الاستعانة بهذا التصميم المميز لفستان باللون الأزرق، اعتمدته النجمة نجوى كرم خلال إحدى حفلاتها في دبي، وهو الفستان الذي قام بتصميمه رامي قاضي.

وصُمم الفستان من القماش الأزرق اللامع؛ حيث جاء بتوب كب، بتصميم الكشكش على الصدر والخصر، مع تنورة طويلة بتصميم حورية البحر، ذات ذيل طويل منسدل.

ونسقت نجوى كرم مع إطلالتها مجوهرات من الألماس الأبيض؛ حيث اعتمدت قلادة وأقراطاً من الألماس من Jewelry Yessayan.

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