موديلات بلايز ملونة آخر موضة صيف 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:36 مساءً - تُعتبر البلايز الملونة من أكثر القطع الأساسية في خزانة أية امرأة، والتي لا يُمكن الاستغناء عنها خلال فصل الصيف، وتُفضل كثير من النساء اعتماد البلايز الملونة المُنعشة؛ نظراً لإمكانية تنسيقها مع مختلف الإطلالات، سواء سروال أو تنورة.

فقدمت الماركات العالمية العديد من صيحات البلايز الملونة باختلاف الألوان والأقمشة، التي تتناسب بشكل كبير مع كل إطلالة نهارية أو مسائية.

وفي هذا الألبوم جمعت لكِ «الخليج 365.نت» موديلات بلايز ملونة لـ صيف 2021؛ لتستوحي منها الأنسب والأقرب لكِ.



موديلات بلايز ملونة لصيف 2021



بلوزة ملونة بنقشات مطبعة من «Alberta Ferretti»

بلوزة ملونة بنقشات مطبعة من «Alberta Ferretti»



لإطلالة صيفية مُنعشة للمناسبات النهارية، يُمكنكِ الاستعانة بهذه البلوزة الأنيقة من ماركة ألبرتا فيريتي «Alberta Ferretti» المُصممة من القماش والدانتيل باللون الأزرق الفاتح، ونقشات مطبعة باللون الأبيض، مع رقبة مُصممة من الكشكش، وجاءت أطراف البلوزة بشكل ذي ثنيات خفيفة من اللون الأبيض، وصُممت البلوزة من الدانتيل بطريقة أنثوية جذابة عند الصدر حد الأكمام الواسعة.

ويُمكنكِ تنسيق هذه البلوزة مع حزام عريض باللون البيج والبُني الفاتح، وسروال قماش باللون الزهري.

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بلوزة ملونة شيفون بنقشات دائرية من «Dolce & Gabbana»

بلوزة ملونة شيفون بنقشات دائرية من «Dolce & Gabbana»



من أكثر الصيحات التي تُفضلها النساء، البلوزة الشيفون؛ نظراً لأناقتها واعتمادها في أغلب المناسبات.

وقد أعجبتنا هذه البلوزة من ماركة دولسي آند غبانا «Dolce & Gabbana» المُصممة من الشيفون باللون الأسود، وبنقشات مُطبعة دائرية كبيرة وصغيرة باللون الأبيض، بالإضافة إلى الحرير المنسدل من البلوزة بطريقة كلاسيكية باللون البيج ومُطبع بدوائر من اللون الأسود.

و يُمكنكِ تنسيق هذه البلوزة مع سروال جينز ممزق عند الركبتين، وحقيبة يد باللون الأسود.



بلوزة ملونة مُطبعة بدوائر من «Batsheva»

بلوزة ملونة مُطبعة بدوائر من «Batsheva»



تتميز ماركة باتشيفا «Bastheva» بالتصاميم والألوان الزاهية والمُهجة للصيف؛ فقد اخترنا لكِ هذه البلوزة القصيرة المُصممة من أكمام منفوشة وأكتاف من الكشاكش، جاءت البلوزة بقَصّة منسدلة باللون الأخضر الداكن ومُطبعة بدوائر باللون الأسود.

ويُمكنكِ تنسيق هذه البلوزة مع تنورة قصيرة ذات ثنيات باللون الأسود، وحذاء رياضي باللون الأبيض.



بلوزة طويلة ملونة بنقشات مطبعة من «Dice kayek»

بلوزة طويلة ملونة بنقشات مطبعة من «Dice kayek»



قدمت ماركة دايس كايكِ «Dice kayak» تصاميم مختلفة وأقمشة وألواناً زاهية لبلوزات ملونة لفصل الصيف، وقد أعجبنا منها هذه البلوزة الطويلة المُصممة من أكمام واسعة، مع نقشات مُطبعة باللونين الأبيض والأزرق الداكن، وجاءت البلوزة برقبة عالية ذات ربطة عنق طويلة بنفس لون وقماش البلوزة.

ويُمكنكِ اختيار سروال ذي أرجل واسعة باللون الأزرق، مع صندل بدون كعب باللون الأبيض مع هذه البلوزة.



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