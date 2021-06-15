إطلالتان مبهرتان لأصالة في أسبوع واحد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 يونيو 2021 01:36 مساءً - فاجأتنا النجمة العربية أصالة نصري بإطلالتين راقيتين ارتدتهما في حفلي زفاف في الوطن العربي، واعتبرا من أجمل ما ارتدته النجمة في حياتها خاصة بعد سلسة من الإطلالات التي لم تكن جداً موفقة مؤخراً، منها فستان باللون الكناري مزود بكاب على أكتافه ويزدان بزخرفات، وقد وجدنا ان الفستان لم يناسب لون بشرتها بما أن الأصفر يتطلب بشرة برونزية وقد ارتدته النجمة في ديسمبر الفائت.

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

وقد شكلت إطلالتاها الجديدتان نقلة نوعية في أسلوب لباسها الذي اعتدنا عليه كما ان قصة الشعر الجديدة شكلت منعطفاً جريئاً لستايلها الجديد، فما الذي ارتدته النجمة لتسحرنا هكذا؟ وهل ستكون هذه النقلة جذرية في أناقتها أم أنه إجراء مؤقت اتخذته النجمة من باب التغيير ولكسر الروتين ليس إلا؟ هذا ما ستكشفه لنا الأيام.



بدت أصالة في قمة الروعة عندما أطلت بفستان ميتاليكي ذهبي مزود بوشاح على الرأس من تصميم دار رحيمي، وقد تعاونت النجمة مع الدار لابتكار هذا الزي المستوحاة من رمال الصحراء المترامية وانعكاساتها اللونية الرائعة،وتألقت به في مناسبة خاصة في حفل أقيم في المملكة العربية السعودية.

أصالة بفستان من تصميم دار رحيمي -الصورة من حساب أصالة على انستغرام



وفي الإطلالة الثانية انتقلت أصالة الى لبنان لحضور زفاف الإعلامية على شاشة MTV جيسيكا عازار وظهرت بفستان من الكريب الحريري الأحمر المنسدل عند الأكتاف ويتميز بقصة الدرابيه وبتنورة ضيقة طويلة وهو من تصميم المبدع العالمي نيكولا جبران الذي صمم ايضاً للإشبينة فستانها. وقد اهتم بتصفيف شعرها القصير الأشقر العسلي صالون طوني صوايا وتولى الخبير بسام فتوح مكياجها. كما تزينت النجمة بمجوهرات ماسية من يسيان.

الصورة من حساب أصالة على انستغرام

ولفتتنا تسريحة شعرها القصير التي تشبه الى حد كبير ستايل مايا دياب، وقد لاقت بها التسريحة الجديدة.

تابعي المزيد: فساتين خطوبة لصيف 2021 من وحي النجمات