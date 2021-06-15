احذر تناول هذا النوع من العنب.. يسبب السرطان وأمراض الكلى

القاهرة - سمر حسين - صحة

حالة واسعة من الخوف تسيطر على المواطنين في بداية مواسم الصيف، خاصة عقب انتشار فاكهة الموسم؛ إذ تظهر العديد من الفواكه بأشكال مختلفة عما تبدو عليه في الطبيعي.

ربما تظهر الفاكهة بحجم أكبر، أو مذاق مختلف، أو لون عكس اللون الطبيعي، ما يزيد الشكوك حول تلك الفاكهة وطرق زراعتها، خاصة بمرحلتي الري والتسميد.

ويعد العنب من الفواكه المميزة التي يفضلها الكثير، خاصة مع تنوع أنواعه وألوانه، ما يترك لك العديد من الاختيارات.

وعلى الرغم من مذاقه الشهي، إلا أن هناك بعض الأنواع التي تحمل في داخلها الأمراض.

احذر تناول هذا النوع من العنب

وفي هذا الصدد، حذر الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، من تناول العنب النباتي اللابذري، ذو الحجم الكبير عن المعتاد، مؤكدا أن البعض يستخدم هرمونات النمو خلال زراعته لكي يُحصد سريعا، فضلا عن زيادة حجمه، وحجم الماء بداخله.

وأشار «حسونة» خلال حديثه لـ«هن» إلى أن بعض المزارعين يستخدمون هرمونات النمو «الجبرلينات» للمزروعات والنباتات، وهي محفزة للنمو أثناء نمو النباتات، موضحا أنه يعد منظما يزيد من نمو النباتات، يرش على أوراقها، ما يجعلها تنمو بسرعة، فضلا عن تحسين الإنتاج، وزيادة حجمه عن المعتاد.

وتابع أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث: «بيخلي العنب أو أي فاكهة مائية كبيرة الحجم، ومليانة مياة بداخلها، وبيكون طويل إلا حد ما بدلا من استدارته».

وحذر الدكتور حسن حسونة، من شراء هذا النوع المهرمن، بسبب ما يتركه من مخاطر صحية كبيرة على الإنسان.

مخاطر هرمون الجبريلينات

وأكد الطبيب أن الإفراط في تناول هذا الهرمون يسبب العديد من المخاطر، على رأسها التسمم، فضلا عن الإصابة بأمراض السرطان المختلفة، وأضرار جسيمة بالكلي.