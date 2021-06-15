الامارات | فيديو مرعب لطيار ألصق شخص بجسم مروحية وطار به

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مرعب لطيار ألصق شخص بجسم مروحية وطار به والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام شاب روسي بتجربة مرعبة، إذ عمد إلى ربط شخص آخر بشريط لاصق، بمروحية صغيرة من الخارج وطار فيه إلى السماء. ووثق مدون الفيديو الروسي، ميخائيل ليتفين، التجربة في مقطع فيديو ونشره على موقع "يوتيوب".

مدة الفيديو 4 دقائق و27 ثانية، ويبدو أنه صوّر في منطقة سهلية بروسيا، وبعد لقطات سريعة تبادل فيها أعضاء فريق التصوير على الأرض، بدأت عمية ربط الشخص بجسم المروحية باللواصق.

موقع " 360 تي في" اوضح إن المدون الذي اعتاد تسجيل الفيديوهات الصادمة والمقالب الفكاهية يواجه يواجه حاليا تحقيقا من جانب السلطات الروسية، حيث ورفعت السلطات القضائية دعوى ضد الطيار الذي وافق على المشاركة في تصوير هذا الفيديو، بتهمة تقديم الخدمات دون التزام شروط السلامة العامة.

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