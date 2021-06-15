الامارات | القضاء المصري: 1900 تحفة في "مغارة علي بابا".. ومعلومات عن صاحب الشقة

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري: 1900 تحفة في "مغارة علي بابا".. ومعلومات عن صاحب الشقة والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت بيانات صادرة عن محكمة القاهرة في مصر، تفاصيل الكنوز التي عثر عليها داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك، وهي القضية التي شغلت الرأي العام، و عرفت ب" مغارة على بابا". وأعلنت اللجنة الخاصة وجود 1204 قطع أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، إضافة إلى 787 قطعة لأسرة محمد علي، ليرتفع عدد المضبوطات التي تم العثور عليها إلى قرابة 1900 قطعة أثرية.

الحكاية بدأت بخلاف مالي قدره 11 مليون جنيه بين النائب السابق خالد محمود ونجل المستشار أحمد عبد الفتاح، ما دفع الأول لرفع قضية مطالباً بحقه وبالفعل حكمت المحكمة لصالحه. وخلال تنفيذ حكم ضد نجل مالك شقة الزمالك ويدعي كريم، وهو المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، ويعمل مستشاراً في السلك القضائي بالكويت منذ أكثر من 20 عاما.

وبتفتيش الشقة عثر على ما وصفه البعض بالكنز، وتم إبلاغ الجهات المختصة ، وكانت الشقة مليئة بالكنوز الأثرية واللوحات الخاصة بأشهر الرسامين في العالم والمجوهرات النادرة والأحجار الكريمة.

المستشار مالك الشقة هو نجل عبد الفتاح باشا حسن وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد سنة 1951 في عهد الملك فاروق. أما حرمه فهي ابنة السيد محمد حامد محمود وزير الحكم المحلي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

شغل المستشار مالك الشقة في وقت سابق نائب رئيس مجلس الدولة حتى عام 2002، وقبلها أعير للعمل مستشارا للشؤون القانونية لسلطة عمان، وحاليا يعمل مستشارا في المحكمة الدستورية في الكويت.



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