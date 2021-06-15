قصة رهف القنون.. عودة لإثارة الجدل بملابس البحر بعد ترك ابنتها في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل الواسع أثارتها الناشطة السعودية رهف القنون، خلال الفترة الماضية، بعد أن خرج زوجها في بث مباشر له عبر حسابه الرسمي، ليعلن أنها تخلت عن ابنتها، وتركتها بلا مأوى، وعادت خلال الساعات القليلة الماضية لتثير الجدل بنشرها صورة بمايوه على البحر، بالرغم من قضية إبنتها تلك، ما جعلها تتعرض للهجوم من جانب المتابعين لها.

ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل قضية رهف القنون، بعد إثارتها الجدل ونشر صورة لها على البحر بالمايوه، كالتالي:

تفاصيل قضية رهف القنون

تعرضت الناشطة السعودية رهف القنون للكثير من الانتقادات، عقب نشرها صورة لها بالمايوه على البحر، بالرغم من قضية هروبها وتركها لابنتها بلا مأوى، فمنذ أسبوعين ماضيين، خرج زوجها ليفجر قصة رهف القنون الأكثر جدلا؛ إذ ظهر في بث مباشر له بصحبة ابنته قائلا: إن زوجته السعودية هربت وتركت طفلتها بلا مأوى، وظهر أثناء بث الفيديو في الشارع، وعلّق: «أقف هنا مع ابنتي في البرد، بينما أتصل عليها لا تريد أن ترد على الهاتف».

وخلال حديثه عن طفلته أثناء البث المباشر، كانت تبكي بكاءً شديدا، وحاول تهدئتها كثيرا لكن الأمر لم ينجح معه، وأضاف زوج رهف القنون في البث المباشر: «هل تعتقد هي أن الأمر غير جدي؟ درجة الحرارة الآن باردة للغاية.. تقول إنها ستقاضيني وأذهب للسجن، وهناك من يتهمني بأنني أحاول لفت الانتباه فقط، كيف أريد ذلك بينما ابنتي وأنا في هذه الحالة؟».

وفي بداية العام الحالي، أعلنت الناشطة السعودية رهف القنون انفصالها عن زوجها لوفولو أندي، بعد إنجابها طفلين منه، وخرجت في منشور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام» لتعلن ذلك، قائلة: «أنا مو بعلاقة بعد الآن».