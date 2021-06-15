تفاصيل احتفال محمد صلاح بعيد ميلاده في دبي برفقة زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشف مصدر مقرب من أسرة اللاعب محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، ونادي ليفربول الإنجليزي، عن كواليس احتفال اللاعب بعيد ميلاده الـ29، الذي يحل اليوم الموافق 15 يونيو.

وأكد المصدر خلال حديثه لـ«هن»، أن لاعب المنتخب الوطني حاليا في دبي، رفقة زوجته ماجي وطفلتيه.

وأشار المصدر، إلى أن اللاعب المحترف كان رفقة زوجته، وشقيقاتها الاثنين، وصديقه محمد اسكندر، زوج شقيقة «ماجي» أيضا، وحماته، بالإسكندرية خلال الأيام الماضية، لقضاء العطلة الصيفية قبل أن يتوجه محمد صلاح إلى دبي.

سبب حذف محمد صلاح لصور زوجته

وكان لاعبنا الوطني، أثار الجدل مؤخرا بشأن علاقته مع زوجته، بعدما قرر حذف صورها، إلا أن مصدر مقرب من أسرة اللاعب، كشف أن سبب حذف «صلاح» لصور زوجته من حساباته، هو محاولاته للحفاظ على الحياة الخاصة، بعدما تعرضت «ماجي» للعديد من التعليقات الهجومية، أو التنمر خلال الفترات الأخيرة، ما دفعه للحفاظ على حياته الخاصة والشخصية بعيدًا عن المتابعين، قائلًا: «صلاح عامل خط أحمر على أسرته».

سر تغيب زوجته عن عطلته الصيفية

وأشار المصدر خلال حديثه لـ«هُن»، إلى أن سبب غياب زوجة اللاعب عن مرافقته بعطلته الأخيرة التي قضاها في إحدى المنتجعات السياحية بالغردقة، هو ارتباطها ببعض الأعمال في إنجلترا، قبل أن تلحق به في مسقط رأسه منذ الأربعاء الماضي، وتواجدها بالفعل في منزل عائلته.

وعلمت «الوطن» أن محمد صلاح حجز مع عائلته في فيلا خاصة بمكان هادىء داخل المنتجع السياحي في العلمين، مجهزة على أعلى مستوى، وترى البحر من جميع الإتجاهات، وتحتوى على صالة جيم، وحمام سباحة خاص، وساونا، وحديقة خاصة، وجراج خاص، وعددا كبيرا من الغرف.